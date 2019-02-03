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Kritik maçta kazanan Rizespor oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Kritik maçta kazanan Rizespor oldu
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03 Şubat 2019 15:27
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Rizespor rakibini Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Çaykur Rizespor'un golünü mücadelenin 76. dakikasında Fernando Boldrin kaydetti.

BB. ERUZURUMSPOR'UN GOLÜ VAR SONRASI İPTAL OLDU

İlk yarının 41. dakikasında BB. Erzurumspor Taylan ile bir gol buldu. Hakem Özgür Yankaya önce golü verdi. Ardından VAR odasından gelen uyarıyla birlikte hakem kenara gelerek pozisyonu izledi. Özgür Yankaya pozisyonu izledikten sonra gol öncesinde faul olduğunu tespit etti ve ev sahibi ekibin golü geçerli olmadı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 21'e çıkarırken, Erzurumspor 17 puanda kaldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor bir sonraki hafta ligde deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.



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