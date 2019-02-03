'in 20. haftasında alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmadasahasında'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Rizespor rakibini Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.Çaykur Rizespor'un golünü mücadelenin 76. dakikasındakaydetti.İlk yarının 41. dakikasında BB. Erzurumsporile bir gol buldu. Hakem Özgür Yankaya önce golü verdi. Ardından VAR odasından gelen uyarıyla birlikte hakem kenara gelerek pozisyonu izledi. Özgür Yankaya pozisyonu izledikten sonra gol öncesinde faul olduğunu tespit etti ve ev sahibi ekibin golü geçerli olmadı.Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 21'e çıkarırken, Erzurumspor 17 puanda kaldı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor bir sonraki hafta ligde deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.