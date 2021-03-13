Medipol Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golü atan Josef de Souza kritik maçlardaki gol ve asistlerle öne çıktı. Brezilyalı futbolcu, daha önce ilk yarıda oynanan ve galibiyetle tamamlanan Başakşehir (3-2) ve Fenerbahçe (3-4) karşılaşmalarında asist yaparken, 2-0 kazanılan Galatasaray derbisinde de golü bulmuştu.
Kritik maçların adamı Josef de Souza
Beşiktaş'ta Başakşehir'e karşı galibiyeti getiren golü kaydeden Josef de Souza, kritik maçlardaki gol ve asistleriyle dikkat çekti.
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13 Mart 2021 11:45
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