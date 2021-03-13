Kritik maçların adamı Josef de Souza

Beşiktaş'ta Başakşehir'e karşı galibiyeti getiren golü kaydeden Josef de Souza, kritik maçlardaki gol ve asistleriyle dikkat çekti.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Kritik maçların adamı Josef de Souza
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13 Mart 2021 11:45
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Medipol Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golü atan Josef de Souza kritik maçlardaki gol ve asistlerle öne çıktı. Brezilyalı futbolcu, daha önce ilk yarıda oynanan ve galibiyetle tamamlanan Başakşehir (3-2) ve Fenerbahçe (3-4) karşılaşmalarında asist yaparken, 2-0 kazanılan Galatasaray derbisinde de golü bulmuştu.


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