"Kritik aşamada" olan Durant, takımla seyahat etmedi!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, sol hamstringinin rehabilitasyonunda "kritik bir aşamayı" tamamladığı için şu anki üç maçlık deplasman yolculuğunda Nets ile seyahat etmediği bildirildi.



Koç Steve Nash, KD için "Rehabilitasyonunun o kritik olan son bölümünü halletmeye çalışırken, ülke çapında seyahat etmenin ona bir faydası olmadığını düşündük" şeklinde konuştu.



Nash ayrıca, Durant ilerleme kaydetmeye devam ederken takımın onu parkelere geri döndürmek için acele etmediğini de sözlerine ekledi:



"Eğer playofflarda olsaydık, çok yakında geri dönme şansı olurdu. Ancak en önemli şey kendisini sezonun geri kalanında sahada bulundurmak olduğu için, risk almanın bir anlamı yok."



Durant en son 12 Şubat'ta oynamıştı.



