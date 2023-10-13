Kristjan Asllani'den Hakan Çalhanoğlu itirafı!

Arnavut oyuncu Kristjan Asllani, Inter'den takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.



Inter'de aldığı süreye değinen genç oyuncu, "Oynadığım mevkide Inter'in en iyi üç oyuncusundan biri olan ve kendisinden çok şey öğrendiğim Hakan Çalhanoğlu gibi güçlü bir rakibim var. Ne olursa olsun pes etmeyeceğim ve sonuna kadar savaşacağım. Daha çok çalışmam gerekiyor." dedi.



Çek Cumhuriyeti'ni mağlup ettikleri maçı değerlendiren Arnavut oyuncu, "Bizim için zor bir maçtı. Rakibin 10 kişi kalması bizim için avantaj oldu. Mükemmel bir maç oynadık. Moldova'ya karşı da her zaman olduğu gibi oyunumuzu oynayacağız." ifadelerini kullandı.



Kendisini her geçen gün geliştirdiğini söyleyen Kristjan Asllani, "Savunma kısmında hala eksiklerim var. Kendimi geliştirmek istiyorum. Daha fazla süre almam gerekiyor. Hocanın güvenini kazanmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim." açıklamasını yaptı.



