Dallas Mavericks'in yıldızı Kristaps Porzingis'in, sağ dizindeki yırtık menisküsü onarmak için geçirdiği ameliyattan iyileşmeye devam edeceği süreçte, sezonun başlangıcını kaçıracağı bildirildi.



Basketbol operasyonları başkanı Donnie Nelson, bir radyo röportajında takımın, kariyerinin başlarında başka bir diz sakatlığı nedeniyle bir sezonu kaçırmış olan Porzingis'e karşı ihtiyatlı davrandığını söyledi.



Antrenman kamplarının 1 Aralık'ta açılması ve 72 maçlık sezonun ise 22 Aralık'ta başlaması planlanıyor.



Porzingis, Ağustos ayında LA Clippers'a karşı oynadığı plyoff ilk tur serisinin açılış maçında sağ dizini sakatlamıştı ve Ekim ayı başlarında ameliyat olmuştu.



Dallas ile ilk sezonunda Porzee, 20.4 sayı ve 9.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Şubat 2018'de New York Knicks ile oynadığı son maçında, sol dizindeki ön çapraz bağlarını kopardıktan sonra 2018-19 sezonunun tamamını kaçırmıştı.



Mavericks, Porzingis'i 2019'daki son takas tarihinden önce yedi oyunculu bir anlaşma ile almış ve o sezonun kalanında oynamayacağını bildirmişti.



Temmuz 2019'da Porzingis, Dallas ile beş yıllığı 158 milyon dolarlık bir maksimum kontrat imzalamıştı.



