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Kristaps Porzingis, playoffların kalanında yok!

Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis'in 2020 playofflarının geri kalanını, menisküs yırtığı sebebiyle kaçıracağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis'in 2020 playofflarının geri kalanını, menisküs yırtığı sebebiyle kaçıracağını açıkladı.

Porzingis, LA Clippers'a karşı oynanan playoff ilk tur serisinin 3. maçından bu yana oynayamamıştı ve Dallas'ın son iki maçını da diz ağrısı ile kaçırmıştı. Sağ dizindeki sakatlığın yanal menisküs yırtığı olduğu ortaya çıktı.

Porzingis, 2019-20 sezonunda maç başına 20.4 sayı ve 9.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Dallas, Porzingis olmadan serideki ilk maçını kazanmış olsa da, şu anda 2-3 geride bulunuyor.

Porzingis'e ek olarak, Mavericks halihazırda Dwight Powell ve Willie Cauley-Stein'dan da yoksun durumda, bu yüzden Maxi Kleber ve Boban Marjanovic'e daha fazla süre verilmesi bekleniyor.

Porzingis'e 2018-19 sezonunun tamamına mal olan diz sakatlığı, sol dizindeydi.


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