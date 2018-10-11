Kristanna Loken kimdir, kaç yaşındadır? Kristanna Loken nerelidir, hangi fimlerde oynadı?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Kristanna Loken ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Kristanna Loken, 8 Ekim 1979 tarihinde New York'ta dünyaya gelmiştir. Norveç asıllı oyuncu, bir dönem mankenlik de yapmıştır. Babası yazar Merlin Chris Loken, annesi ise manken Rande Porath'dır. Hem anne hem de baba tarafından olan büyükanne ve büyükbabaları Norveç'te doğmuş ve Wisconsin'e göçerek buradaki Norveç asıllı ABD'li toplumuna karışmışlardır. Loken, ailesinin New York, Upstate'deki meyve çiftliğinde büyümüştür. Loken'in anne-babası yarı Norveç ve Alman kökenlidir. Tanya adında bir kız kardeşi var.15 yaşında modellik kariyerine başlayan Loken, 1.80 metrelik boyuyla Hollywood film endüstrisinin en uzun boylu aktrislerinden biridir. ayrıca hollywood'un en büyük ayaklı aktrislerinden'dir ayak numarası 43'tür. Kristanna Loken vejetaryendir ve terazi burcudur. 2008 senesinde Noah Danby ile evlenmiş ve Kasım 2009'da ayrılmıştır.Yeni film için çalışmalara başlayan Cem Yılmaz'ın film kadrosunu kemikleşmiş ekibinden yana kullanacağı düşünülürken Cem Yılmaz'a ünlü oyuncu Kristanna Loken'den mesaj geldi. Daha önce Terminatör filminde rol alan sergilediği oyunculukla dikkatleri üzerine çeken Kristanna Loken 55. Antalya Film Festivali için Türkiye'ye geldi. Terminatör'ün yıldızı Kristanna Loken geldiği Antalya'da basın mensuplarıyla röportaj yapan Loken "Cem filminde oynamam için teklif ederse kabul ederim" dedi.