Kris Dunn, en az 2 hafta daha yok

Atlanta Hawks, Kris Dunn'ın temas temelli rehabilitasyon faaliyetlerine katıldığını ve iki hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.



Bu faaliyetlerin içinde sahada ip atlama, sıçrama ve set şutlarının bulunduğu ve Dunn'ın durumunun, uygun şekilde güncelleneceği bildirildi.



26 yaşındaki Dunn, 30 Aralık'ta sağ bileğinden ameliyat olduktan sonra, bu sezon henüz forma giyememişti.



Hawks ile serbest oyuncu döneminde iki yıllığı 10 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış olan Dunn, önceki sezon Chicago Bulls formasıyla 51 maçta 7.3 sayı, 3.6 ribaund, 3.4 asist ve 2.0 top çalma ortalamaları elde etmişti.



