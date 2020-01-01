Kris Dunn, Atlanta Hawks ile anlaştı

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Atlanta Hawks ve Kris Dunn, iki yıllığı 10 milyon dolarlık bir kontrat imzalama üzerinde anlaştılar.



Dunn'ın sözleşmesinin ikinci yılında bir oyuncu opsiyonu olacağı ve bu sayede 2021'de tekrar serbest oyuncu olabileceği bildirildi.



26 yaşındaki oyuncu Chicago Bulls ile geçirdiği üç sezonun ardından bir savunmacı olarak kendini kanıtlamıştı. Önceki sezon 51 maçta 7.3 sayı, 3.6 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalayan Dunn, ayrıca 2.0 top çalma ortalaması ile, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın ardından bu alanda ligdeki en iyi ikinci sıranın sahibi olmuştu.



Dunn'ın, Atlanta'nın yükselen yıldızı Trae Young'a savunma yardımı sağlaması ve aynı zamanda takıma oyun kuruculuk açısından ekibe başka bir seçenek sunması bekleniyor.



Bulls'un kendisine kontrat teklifi yapmayı reddetmesinden sonra serbest kalan Dunn'ın adı, LA Clippers ile de geçiyordu.



