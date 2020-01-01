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Kris Dunn ameliyat olacak, süresiz kadro dışı!

Atlanta Hawks, yakın zamanda çekilen bir MR'da sağ ayak bileğinin hareket kabiliyetini engellediği anlaşılan bir gevşek kıkırdak sıkıntısından ötürü, Kris Dunn'ın süresiz olarak kadro dışı olacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks, yakın zamanda çekilen bir MR'da sağ ayak bileğinin hareket kabiliyetini engellediği anlaşılan bir gevşek kıkırdak sıkıntısından ötürü, Kris Dunn'ın süresiz olarak kadro dışı olacağını duyurdu.

Çarşamba günü artroskopik bir ameliyat geçirmesi beklenen Dunn, halihazırda sağ dizindeki bir sakatlığın iyileşme sürecinde yer alıyordu.

Atlanta, bu ölü sezonda Dunn ile iki yıllığı 10 milyon dolarlık bir sözleşme anlaşmış olsa da, 26 yaşındaki oyuncu henüz takımla siftahını yapabilmiş değil.

Dunn, geçtiğimiz sezon 51 maç formasını giydiği Chicago Bulls'ta 7.3 sayı, 3.6 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı.


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