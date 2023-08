Kriketin en prestijli turnuvası Dünya Kupası için geri sayım sürüyor

Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) tarafından 4 yılda bir düzenlenen Erkekler Kriket Dünya Kupası için geri sayım sürüyor.



Bir günlük maç formatında oynanan ve tarihte 13. kez gerçekleştirilecek dünyanın en itibarlı kriket turnuvası, 5 Ekim-19 Kasım tarihlerinde Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.



Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Dharamshala, Hyderabad, Kolkata, Lucknow, Mumbai ve Pune şehirlerinde oynanacak kupada 10 ülke mücadele edecek. Turnuvada Afganistan, Avustralya, Bangladeş, İngiltere, Hindistan, Hollanda, Yeni Zelanda, Pakistan, Güney Afrika ve Sri Lanka, şampiyonluk için sahaya çıkacak.



Lig formatında yapılacak maçlardan sonra ilk 4 sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmalarının ardından 19 Kasım'da Ahmedabad şehrindeki Narendra Modi Stadı'nda yapılacak final maçıyla kriketin en büyüğü belli olacak.



- İlk kupa 1975'te düzenlendi



Kriket Dünya Kupası, ilk kez 1975 yılında İngiltere'de gerçekleştirildi.



Şu ana kadar düzenlenen 12 turnuvada 6 ülke şampiyonluk yaşadı. Avustralya, 5 şampiyonlukla kupanın en başarılı takımı oldu.



Batı Hint Adaları 1975, 1979, Hindistan 1983, 2011, Avustralya 1987, 1999, 2003, 2007, 2015, Pakistan 1992, Sri Lanka 1996 ve İngiltere 2019 yılında kupada mutlu sona ulaştı.



- Kriket tarihi



İlk olarak 16. yüzyılda İngiltere'nin güneyinde oynanan kriket, 18. yüzyıl sonunda ülkenin milli sporu oldu.



Kriket, Britanya İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmesiyle sömürgelerinde de yaygınlık göstermeye başladı ve 19. yüzyılın ortalarında ilk uluslararası maçlar yapıldı.



Bu spor dalı Avustralya, Afganistan, İngiltere, Yeni Zelanda, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Zimbabve, Bangladeş, Karayipler ve Güney Afrika'da yaygın olarak oynanıyor.



- Kriket maç formatları



Uluslararası kriket müsabakalarında T20, bir günlük maç ve test olmak üzere üç ana format bulunuyor.



T20 formatına göre her iki takım, bir oyuncunun art arda 6 vuruş yaptığı 20'şer "over" gerçekleştirir ve ilk 20 "over"dan sonra takımların rolleri değişir.



Bir günlük maç formatında ise iki takım 50'şer "over" gerçekleştirir.



Beş gün süren test formatı da bu sporun en uzun süreni ve en yüksek standardı olarak kabul edilir. Bu formattaki bir maçta her iki takımın sahip olduğu ikişer devrede "over" sınırlaması bulunmuyor.



- Oyun şekli



Sopa, top ve "wicket" temel ekipmanlarının kullanıldığı kriket, 11'er oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanır.



Kriket maçları, oval bir alanda oynanır. Bu alanın tam ortasında 20 metre uzunluğundaki bir saha yer alır. Maç öncesinde yapılan para atışı sonrasında bir takım atıcı, diğer ekip ise vurucu olarak belirlenir. Kriket sahasının her iki ucunda, yere saplanmış kale benzeri yapılar (wicket) yer alır. Bu iki "wicket"ın önünde ise ellerindeki sopalarla birer vurucu bekler. Atıcı, 20 metrelik çizginin gerisinden elindeki topu, vurucunun arkasındaki "wicket"a değdirmek amacıyla gönderir. Vurucu ise elindeki sopayla gelen topa vurarak "wicket"ı savunmaya çalışır.



Gerçekleştirilen başarılı vuruşun ardından puan alabilmek için her iki vurucu da karşı "wicket"lara ulaşmaya çalışır. Bu esnada atıcı konumdaki takımın alanda yer alan 11 oyuncusu da topu, oyun alanı sınırları dışına çıkmadan yakalamaya çalışır. Oyun alanı sınırı dışına çıkmadan yakalanan her top, vurucu takım lehine "run" adı verilen bir puan olarak yazılır. Top oyun alanını terk ederse 4, oyun alanını terk ettiğinde yerle temas etmemişse 6 puan kazanılır. Diğer yandan top yakalanır ve vurucular karşısındaki "wicket"a ulaşmadan, top herhangi bir "wicket"a değdirilirse puan alınmaz ve o kaleyi koruyan vurucu oyun dışında kalarak başka bir oyuncuyla değiştirilir.



- Önemli oyuncular



Hindistan'dan Sachin Tendulkar, MS Dhoni, Kapil Dev, Avustralyalı Donald Bradman, Shane Warne, Batı Hint Adaları'ndan Viv Richards, Garfield Sobers, Sri Lankalı Muttiah Muralitharan ve Pakistanlı Imran Khan, yıllar içinde kriket sahalarının gördüğü en iyi oyunculardan bazıları olarak kayıtlara geçti.



Dünya Kupası'nda son şampiyon İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Ben Stokes, Afganistan'ın kaptanı Rashid Khan ve Bangladeşli Shakib Al Hasan, kriket sporunun son dönemdeki yıldızları arasında yer alıyor. İngiliz Joe Root, Pakistanlı Babar Azam, Shaheen Shah Afridi, Güney Afrikalı Kagiso Rabada, Avustralyalı Steve Smith, Hint Jasprit Bumrah ve Suryakumar Yadav da bu sporun yetenekli isimleri olarak göze çarpıyor.



Organizasyonda ilk kez sahne alacak Hindistan'dan Mohammed Siraj ve Shubman Gill, Pakistan'dan Haris Rauf, Avustralya'dan Travis Head ve Cameron Green, 2023 Kriket Dünya Kupası'nda yıldızı parlaması beklenen oyuncular arasında bulunuyor.



Tecrübeleriyle dikkati çeken Avustralyalı David Warner, Steve Smith, Glenn Maxwell, Hint Rohit Sharma, Virat Kohli, Yeni Zelandalı Kane Williamson, Trent Boult, İngiliz Joe Root, Bangladeşli Shakib Al Hasan, Mushfiqur Rahim ve Güney Afrikalı David Miller gibi önemli oyuncuların ise son kez Dünya Kupası sahnesine çıkması bekleniyor.