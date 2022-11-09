Kriket T20 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'yı yenen Pakistan, finale kaldı

Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) Erkekler T20 Dünya Kupası yarı finalinde mücadele ettiği Yeni Zelanda'yı yenen Pakistan, finale kaldı.



Avustralya'da devam eden T20 Dünya Kupası'nda yarı finalde Pakistan ile Yeni Zelanda, Sidney Kriket Sahası'nda karşı karşıya geldi.



Karşılaşmada 153/3 sayı elde eden Pakistan, 152/4 sayı kazanan Yeni Zelanda'yı mağlup etti. Böylece Pakistan, 2007'de başlayan T20 Dünya Kupası maçlarında 3'üncü defa finale çıktı.



Pakistan'ın finaldeki rakibi, yarın oynanacak İngiltere-Hindistan müsabakasının ardından belli olacak. Final müsabakası 13 Kasım'da Melbourne'de oynanacak.



Pakistan'ın maçı kazanmasının ardından sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı.



Aralarında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de bulunduğu üst düzey siyasetçiler, Pakistan'ın zaferiyle ilgili tebrik mesajları paylaştı.





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