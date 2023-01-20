Kredi vadeleri uzayacak mı? 2023 bireysel ve ihtiyaç kredi vadeleri uzayacak mı?

Vatandaşlar araba, ev ya da ihtiyaçlarını karşılamak için bankalardan maddi kredi almaktadırlar. Ancak her banka çeşitli faiz oranları ile çalışmasından dolayı başvuru evrakları farklılık gösterebilmektedir. Uzun vadeli krediler için ödemelerin birçok müşteri için büyük zararla karşılanması da daha önceki yıllarda karşılaştığımız bir durumdur. Peki, kredi vadeleri uzayacak mı? İşte detaylar....Hürriyet'in haberine göre; Seçim öncesi iç talebi canlandırmak adına bireysel kredilerdeki vade sınırının 36 aydan 48 aya çıkarılması düşünülmekte. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kısa süre içerisinde karar alınacağı ve bir an evvel uygulamaya konulması planlandığı açıklandı. Tüketici kredilerinin bankalara maliyetinin de azaltılmasının da hedeflendiği haberde, "BDDK bireysel kredilerin risk ağırlığının azaltılması üzerinde çalışıyor" ifadeleri yer aldı. Haberde ayrıca, otomobil kredileri için vadenin 48 aydan 60 aya çıkarılacağı açıklandı. Kredi kartı vadelerinde sınırlamanın da tartışılmaya devam ettiği dile getirildi.50 bin ila 100 bin TL arasındaki krediler için vade sayısı değişti. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karara göre tüketici kredilerinde genel vade sınırını;50 bin ila 100 bin TL arasında değişen tutarlar için 24 ay,100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.Öte yandan kredi kartlarının da asgari ödeme tutarı değişirken; limiti yirmi beş bin TL'nin üstünde olan kredi kartları için ise asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirleneceği açıklandı.