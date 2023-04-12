Kredi Kartı Limiti Nasıl ve Neye Göre Belirlenir?

Bankaların müşterileri için ihtiyaçları dahilinde sağladığı pek çok farklı finansman desteği bulunur. Kredi kartı da bu finansal destek ürünleri arasında en popüler olanlardan birisi olarak öne çıkar. Kredi kartı kullanımı, hemen her yerde geçerli bir yöntem olmasından dolayı hem global olarak, hem de lokal anlamda kullanımı bir hayli yaygındır. Ekstresi aylık olarak belirlenen ve dönem borçları da aydan aya ödenen kredi kartları, belirli bir limite bağlı olarak çalışır.
Kredi Kartı Limiti Nedir?
Kredi kartı limiti, bir kartın alışverişlerde ya da nakit avans ihtiyaçlarında müşteriye sağlayabileceği azami tutarı ifade eden miktardır. Bir örnekle ifade etmek gerekirse; eğer 10 bin TL limite sahip bir kredi kartı kullanıyorsanız, yapacağınız harcamaların toplamı 10 bin TL'yi geçemez. Kısacası, bir kredi kartı kullanarak en fazla o kartın limiti dahilinde harcama yaparak bankanızdan finansal destek alabilirsiniz. Kredi kartı limiti, kart borcu için ödeme sağladıkça yükseliş gösterebilir. Bu durum ise kartınızın ödeme düzensizliği nedeniyle geçici olarak kapatılması gibi durumların dışında, ödeme yaptığınız sürece kartınızı sürekli olarak kullanabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, kredi kartınızın limitinin üzerinde bir harcamayı tek bir kart üzerinden gerçekleştirmek isterseniz, kartınıza limitinin üzerinde bir ödeme yaparak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu senaryoda harcamanızdan sonra kartınızın limiti yeniden bankanız tarafından belirlenen tutara dönecektir. Bu gibi durumların haricindeki limit artışı talebinizi ise müşterisi olduğunuz bankanıza iletmeniz gerekir.
Kredi Kartı Limiti Neye Göre Belirlenir?
"Kredi kartı limiti nasıl belirlenir?" sorusu pek çok kişi tarafından merak edilir. Kredi kartı sahibi olan ya da olmak isteyen bir müşterinin, bankada belirlenmiş olan bir müşteri limiti de bulunur. Müşteri limiti, kişinin gelir düzeyine ve kredi notuna bağlı olarak belirlenir ve değişiklik gösterebilir. Bundan dolayı kredi kartı ya da limit artırım başvurularınızda kredi notunuzun yanı sıra gelirinizi de belgeli bir biçimde bankanız ile paylaşmanız gerekebilir. Eğer bir bankadan bir adet kredi kartı talep ediyorsanız, müşteri limitiniz dahilinde istediğiniz limite sahip bir kredi kartı kullanabilirsiniz. Ancak, birçok bankanın farklı özelliklere sahip kredi kartı çeşitleri bulunur. Eğer aynı bankada birden fazla kredi kartına sahip olmak istiyorsanız, bu kartların limitinin toplamının müşteri limitinizi aşmaması gerekir.
Bu duruma örnek vermemiz gerekirse; bir bankada müşteri limitiniz 15 bin TL ise ve halihazırda 10 bin TL limite sahip bir kredi kartı kullanıyorsanız, ikinci kredi kartınızın limiti en fazla 5 bin TL olacaktır.
Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır?
"Kredi kartı limiti nasıl yükseltilir?" sorusunun yanıtı, bankaya geçerli bir gelir beyanı sunmak ve kredi notunu mümkün olduğunca yüksek tutmak olarak özetlenebilir. Kredi notunuzu yüksek tutmak için yapmanız gerekenleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:
● Bankaların size sağladığı kredili ürünlere yönelik ödemelerinizi düzenli yapmak: Son 18 aya ait ödeme alışkanlıklarınız kredi notunuz için temel belirleyici etkenlerden birisidir.
● Gereğinden fazla borçlu duruma düşmemek: Müşteri limitlerinizi borçlu anlamda bırakma oranınız yükseldikçe kredi notunuz olumsuz etkilenir.
● Kredi kartının dönem borcunu düzenli olarak ödemek ve kartı aktif olarak kullanmak: Düzenli kullanılan ve ödemesi yapılan kredi kartlarının kredi skoruna olumlu etkisi oldukça büyüktür.
● Sık sık kredi başvurusu yapmamak: Özellikle olumsuz sonuçlanan başvurular kredi notunu negatif anlamda etkileyebilir.
● Başka insanlara bankalar nezdinde kefil olurken dikkatli davranmak: Kefil olduğunuz borçların düzenli biçimde ödenmemesi şahsi kredi notunuzu da etkileyecektir.
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Kredi Kartı Limiti Nedir?
Kredi kartı limiti, bir kartın alışverişlerde ya da nakit avans ihtiyaçlarında müşteriye sağlayabileceği azami tutarı ifade eden miktardır. Bir örnekle ifade etmek gerekirse; eğer 10 bin TL limite sahip bir kredi kartı kullanıyorsanız, yapacağınız harcamaların toplamı 10 bin TL'yi geçemez. Kısacası, bir kredi kartı kullanarak en fazla o kartın limiti dahilinde harcama yaparak bankanızdan finansal destek alabilirsiniz. Kredi kartı limiti, kart borcu için ödeme sağladıkça yükseliş gösterebilir. Bu durum ise kartınızın ödeme düzensizliği nedeniyle geçici olarak kapatılması gibi durumların dışında, ödeme yaptığınız sürece kartınızı sürekli olarak kullanabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, kredi kartınızın limitinin üzerinde bir harcamayı tek bir kart üzerinden gerçekleştirmek isterseniz, kartınıza limitinin üzerinde bir ödeme yaparak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu senaryoda harcamanızdan sonra kartınızın limiti yeniden bankanız tarafından belirlenen tutara dönecektir. Bu gibi durumların haricindeki limit artışı talebinizi ise müşterisi olduğunuz bankanıza iletmeniz gerekir.
Kredi Kartı Limiti Neye Göre Belirlenir?
"Kredi kartı limiti nasıl belirlenir?" sorusu pek çok kişi tarafından merak edilir. Kredi kartı sahibi olan ya da olmak isteyen bir müşterinin, bankada belirlenmiş olan bir müşteri limiti de bulunur. Müşteri limiti, kişinin gelir düzeyine ve kredi notuna bağlı olarak belirlenir ve değişiklik gösterebilir. Bundan dolayı kredi kartı ya da limit artırım başvurularınızda kredi notunuzun yanı sıra gelirinizi de belgeli bir biçimde bankanız ile paylaşmanız gerekebilir. Eğer bir bankadan bir adet kredi kartı talep ediyorsanız, müşteri limitiniz dahilinde istediğiniz limite sahip bir kredi kartı kullanabilirsiniz. Ancak, birçok bankanın farklı özelliklere sahip kredi kartı çeşitleri bulunur. Eğer aynı bankada birden fazla kredi kartına sahip olmak istiyorsanız, bu kartların limitinin toplamının müşteri limitinizi aşmaması gerekir.
Bu duruma örnek vermemiz gerekirse; bir bankada müşteri limitiniz 15 bin TL ise ve halihazırda 10 bin TL limite sahip bir kredi kartı kullanıyorsanız, ikinci kredi kartınızın limiti en fazla 5 bin TL olacaktır.
Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır?
"Kredi kartı limiti nasıl yükseltilir?" sorusunun yanıtı, bankaya geçerli bir gelir beyanı sunmak ve kredi notunu mümkün olduğunca yüksek tutmak olarak özetlenebilir. Kredi notunuzu yüksek tutmak için yapmanız gerekenleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:
● Bankaların size sağladığı kredili ürünlere yönelik ödemelerinizi düzenli yapmak: Son 18 aya ait ödeme alışkanlıklarınız kredi notunuz için temel belirleyici etkenlerden birisidir.
● Gereğinden fazla borçlu duruma düşmemek: Müşteri limitlerinizi borçlu anlamda bırakma oranınız yükseldikçe kredi notunuz olumsuz etkilenir.
● Kredi kartının dönem borcunu düzenli olarak ödemek ve kartı aktif olarak kullanmak: Düzenli kullanılan ve ödemesi yapılan kredi kartlarının kredi skoruna olumlu etkisi oldukça büyüktür.
● Sık sık kredi başvurusu yapmamak: Özellikle olumsuz sonuçlanan başvurular kredi notunu negatif anlamda etkileyebilir.
● Başka insanlara bankalar nezdinde kefil olurken dikkatli davranmak: Kefil olduğunuz borçların düzenli biçimde ödenmemesi şahsi kredi notunuzu da etkileyecektir.
Garanti BBVA kredi kartları ile sizler de Bonus, Shop&Fly ve Amex dünyasının ayrıcalıklarının tadını çıkarabilirsiniz. Siz de Garanti BBVA'nın ayrıcalıklı müşterileri arasında yerinizi almak için hemen Garanti BBVA Mobil'den ya da Garanti BBVA web sitesinden kredi kartı başvurusu yapabilir ve harcamalarınızı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.