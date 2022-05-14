Kredi Kartı Borcumu Nasıl Yapılandırabilirim?

Kredi kartı borcumu nasıl yapılandırabilirim konusu kredi kartı sahiplerinin borçlarını daha geniş vadelerde ödeme talebini çeşitli kanallar aracılığı ile bankaya ulaştırması ile çözüme kavuşturulabilir.

14 Mayıs 2022 11:50
Kredi Kartı Borcumu Nasıl Yapılandırabilirim?
Kredi kartı borcumu nasıl yapılandırabilirim diyenlerin izleyeceği yol hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Kredi Kartı Borcu Yapılandırma

Günümüzde cüzdanlarımızdaki nakit paranın yerini alan kredi kartlarının borçları da aklımızda ve gelirimizde büyük paya sahip olmaktadır. Bazı aylarda dönem borçlarının yüksek olması sebebi ile o ay ödeyemeyeceğimiz tutarlarda olabilmektedir. Kredi kartı borcu yapılandırma işlemi tam da bu dar durumda kredi kartı sahiplerine çıkar yol olmaktadır.

Söz konusu kredi kartı borcunun ileri bir tarihe ertelenmesi ya da taksitlendirilerek daha rahat ödenebilir hale gelmesi kredi kartı borcu nasıl yapılandırılır merakına bir açıklama niteliğindedir. Birçok bankacılık işleminde artık mobil bankacılık ve internet bankacılığından yürütülen bir süreç hakimdir.

Kredi kartı borcu yapılandırma işlemlerini de mobil veya internet bankacılığından sahip olunan kredi kartı detayları menüsünden ilgili yönlendirmeler ile rahatlıkla yapılabilmektedir. Eşit taksitler halinde belli limitler ölçüsünde uzatılabilen kredi kartı borçları daha ileri bir tarihe de ertelenerek yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir.

Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Çeşitleri

Bankalarla ilişkilerimiz gün geçtikçe artmakta ve borçlarımızdan mevduatlarımıza tüm maddi birikim ve eksi durumlarımız bankalarca idare edilir hale gelmektedir. Kimi zaman bir ödeme kolaylığı kimi zamanda sahibi olmadan harcadığımız para anlamına gelen kredi kartları da vazgeçilmezlerimizden biri haline gelmiştir.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Kredi kartı borcumu nasıl yapılandırabilirim kaygısıyla o ayki ödemesini erteleme ya da gelecek aylara dağıtarak ödemek isteyen kredi kartı sahipleri hangi yapılandırmayı hangi şartla ile yapacağını bilmek ve bu bilgiye göre hareket etmek isterler.

Kredi kartı kullanıcılarının önceki aylardan kalan taksitleri ile o ayki harcamalarının toplam tutarı dönem borcunu oluşturmaktadır. Söz konusu dönem için kredi kartı borcu yapılandırma çeşitleri nelerdir hakkında bilgiler paylaşacağız.

Kredi kartı borcu yapılandırma çeşitleri iki yöntem ile yapılabilmektedir. Bu iki yöntemden ilki dönem borcunu daha ileri bir tarihte ödemek istendiğinde tercih edilebilecek yöntem olan erteleme ile yapılandırmadır. Bu yapılandırma türü ile kredi kartı borcu daha rahat ödenebileceği düşünülen 3 ay ya da 6 ay gibi daha ileri bir vadeye ertelenir. Bankaların kampanyasına göre belirlen faiz oranı işletilen erteleme vadesi süresince faiz farkı verilir.


İkinci yapılandırma yöntemi ise bankaları sunduğu kampanyaların ve yasalarla belirlenen limitler dahilinde her ay için faiz alınarak yapılan taksitlendirme yapılandırmasıdır. Bu yöntemle o dönemki kredi kartı borcu en fazla 12 aya kadar taksitlendirilerek daha kolay bir ödeme takvimine kavuşulur.

Her borç da olduğu gibi kredi kartı borcunun da zamanında ödenmesi ek faiz maliyetlerinden sizi korur. Ama tabi ki hayatın zor şartları ile kredi kartı borcumu nasıl yapılandırabilirim diyerek anlatmaya çalıştığımız şekilde borcunuzu yapılandırmak sizin tercihinizdir.

Diğer Haberler

Güven Yalçın kararını verdi... Beşiktaş Güven Yalçın kararını verdi...
Kadın Girişimciler İçin Kredi Olanakları Genel Haber Kadın Girişimciler İçin Kredi Olanakları
Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşündürüyor... Fenerbahçe Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşündürüyor...
En Son Takibe Alınma Tarihi Ne Zaman Silinir? Genel Haber En Son Takibe Alınma Tarihi Ne Zaman Silinir?
Galatasaray için dikkat çeken yorum: 'Büyük bir kaos var' Galatasaray Galatasaray için dikkat çeken yorum: "Büyük bir kaos var"
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Nedir, Avantajları Nelerdir? Genel Haber Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Nedir, Avantajları Nelerdir?
Cari Açık Nedir ve Nasıl Hesaplanır? Genel Haber Cari Açık Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
Beşiktaş'ta Ismael ile 'cefa' dönemi... Beşiktaş Beşiktaş'ta Ismael ile "cefa" dönemi...
Dünyanın En Büyük 2. Borsası: Nasdaq Borsası Genel Haber Dünyanın En Büyük 2. Borsası: Nasdaq Borsası
Daha fazla göster
1 Judoda kaybedilen ivme bu yıl telafi edilecek
2 Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
3 BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif
4 Sumoda koronavirüs etkisi
5 Thomas Tuchel'in Kovid-19 testi pozitif
6 4 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
7 1 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
8 31 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
9 28 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
10 27 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
yukarı ok