Kredi Faiz Hesaplama 2020 - 13 Mayıs

ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Müşteri İletişim Merkezi. 444 00 00 - 0850 220 00 00 Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile zamana ve mekana bağlı kalmadan bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat telefon ile gerçekleştirebilirsiniz.

HALK BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ Türkiye Halk Bankası A.Ş., kısaca Halkbank, Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye kolay ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulan ve 1938'de faaliyete geçen bir kamu bankasıdır. 128.480 milyon ₺ aktif büyüklüğü ile dünyanın en büyük 159. bankasıdır. VAKIFBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ Müşteri hizmetleri: 0850 222 0400



Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ya da kısaca VakıfBank, 1954 yılında kurulmuş, Türkiye Bankalar Birliği'nin 2014 yılı raporuna göre Türkiye'nin aktif büyüklük açısından en büyük 7. bankasıdır. Vikipedi Müşteri hizmetleri:





0850 222 0724

ŞUBELERE TEBLİĞ EDİLDİ

Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.



FAİZİ % 0.49 OLACAK



Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.





BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?



Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.



GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?



5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.





7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.



10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?



Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.



KİMLER YARARLANAMAYACAK?



Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.







Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek. YÜZDE 85'İNE HAZİNE GARANTİSİ



Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak.



Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek.



Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.



Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmadan önce faiz hesaplama yapabilirsiniz. Ne kadar geri ödeme yapılacağını bilmek avantajdır. Kredi hesaplama gerçekleştirebilmek için gerekli sayfaların aranması artmış durumda. Bu sebeple kredi hesaplama yapmak çok önemlidir. Ne kadar aylık ödeme yapılacağına göre gelirinizin 0,79 banka kredi hesaplama işlemi, son günlerde internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Alacakları krediler için 0,79 kredi hesaplama yöntemiyle işlem yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en uygun kredileri sorguluyor. Peki, 0,79 kredi hesaplama işlemi nasıl yapılıyor?Konut almak isteyenler için kamu bankalarından avantajlı oranlar gelmeye başladı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta Şırnak'ta sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79'a düştüğünü açıklamıştı.Açıklamanın ardından gözler kamu bankalarına çevrilmişti. Bugün ise Ziraat Katılım 120 vade ile 500 bin liraya kadar olan sıfır konut kredilerinde finansman oranını yüzde 0.79'a düşürdüğünü açıkladı.Sıfır konut alacaklar ise çektikleri krediye göre ne kadar ödeme yapacağını merak etmeye başladı.Kamu bankaları tarafından verilecek konut kredi finansman oranları bundan sonra yüzde 0.79 faiz üzerinden değerlendirilecek.İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlarKredi: 75000Vade: 60 ayAylık ödeme: 1574 liraKredi: 80000 liraVade: 60 ayAylık ödeme: 1679 liraKredi: 85000 liraVade: 60 ayAylık ödeme: 1784 liraKredi: 90000 liraVade: 60 ayAylık ödeme: 1889 liraKredi: 100000 liraVade: 60 ayAylık ödeme: 2099 liraKredi: 120000 liraVade: 60 ayAylık ödeme: 2519 liraKredi: 150000 liraVade: 60 ayAylık ödeme: 3148 liraKredi: 170000 liraVade: 60 ayAylık ödeme: 3568 liraKredi: 200000 liraVade: 60 ayAylık ödeme: 4198 liraKredi: 250000 liraVade: 60 ayAylık ödeme: 5248 liraKredi: 300000 liraVade: 60 ayAylık ödeme: 6297 liraKredi: 400000 liraVade: 60 ayAylık ödeme: 8396 liraKredi: 500000 liraVade: 60 ayAylık ödeme: 10496 liraKredi: 75000 liraVade: 120 ayAylık ödeme: 969 liraKredi: 80000 liraVade: 120 ayAylık ödeme: 1034 liraKredi: 85000 liraVade: 120 ayAylık ödeme: 1098 liraKredi: 90000 liraVade: 120 ayAylık ödeme: 1163 liraKredi: 100000 liraVade: 120 ayAylık ödeme: 1292 liraKamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.