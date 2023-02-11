Kredi borçları ertelendi mi? Depremzedelere kredi ödemeleri ertelendi mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem haberleri yakından takip edilirken, deprem bölgesine yönelik alınan kararlardan biri de Türkiye Bankalar Birliği (TBB)'nden geldi. Deprem bölgesindeki kişilerin borcu ertelendi mi? Deprem bölgesindeki kişilerin banka borçları ne olacak? İşte son dakika TBB kararı...Elektrik ve doğalgaz faturaları hakkında açıklama yapan Enerji Bakanı Dönmez , elektrik ile doğalgaz faturalarının erteleneceğini söyledi. Bakan Dönmez açıklamasında, "Tabii olağanüstü bir hal yaşıyoruz doğal olarak da bu faturaların tahsilatını erteliyoruz. Bölgeye ülkemizin dört bir tarafından yardım geliyor, milletimiz bu zor zamanları atlatmak için muazzam birlik ve beraberlik örneği gösteriyor. Yardımlara ilişkin bazı hususlar çok önemli; yardımları zamana ve bir planlı programlı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu açıdan, özellikle yardım göndermek isteyen vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza AFAD'la koordineli şekilde çalışmalarını öneriyoruz. Yardımı çıkaracakları ildeki AFAD yetkililerine müracaat ederek, hangi bölgede hangi ürün ve hizmete ihtiyaç var bunları öğrendikten sonra bölgeye sevk etmelerini, süreci daha iyi yönetebilmek açısından önemli olduğunu vurgulamak isterim. Bir kez daha depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte atlatacağımıza olan inancımı bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği yaptığı sn dakika açıklamasında bankalar için tavsiye kararları aldı. Yapılan açıklamada depremin olduğu yerde ödeme güçleri olumsuz etkilenen vadesi gelmiş borçlularn borçlarının 6 ay erteleneceğine yer verildi.Hazine ve Maliye Bakanı Nrueddin Nebati yaptığı son dakika açıklamasında başvuru yapılması durumunda borçların erteleneceğini söyledi. Bakan Nebati konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın talepleri halinde bankalar nezdindeki borçlarının ertelenmesine yönelik kararları aldık" dedi ve başvuru yapmaları halinde borçlarının 6 ay erteleneceğine yer verildi.Başvurular bankalara yapılacak. Borç silinmesi olmayacak. Sadece erteleme olacak.