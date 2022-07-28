Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe tribünlerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına yapılan tezahürat nedeniyle basın toplantısına çıkmadı. Türkiye'de son olarak Konyaspor forması giyen Artem Kravets, bu konuyla ilgili olarak bir paylaşım yaptı ve tepki gösterdi.
KRAVETS: "KENDİNİZDEN UTANIN"
Kravets, "4 yıldan daha fazla süre Türkiye'de oynadım. Tüm insanların Ukrayna'yı destekleyen sözleri sonrası gerçekten hayal kırıklığı yaşadım. Ancak bazı taraftarlar, Ukrayna'da soykırım yapan 'Putler' (Editör Notu: Ukraynalılar'ın Putin'i Hitler'e benzetmek için kullandığı bir tür lakap) destekçisi. Kendinizden utanın. Bayraktarları bedava gönderip ülkemizi destekleyen yerde soykırımı destekleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Kravets Konyaspor'dan önce Dinamo Kiev, Kayserispor, Granada, Stuttgart, Arsenal Kyiv gibi takımlarda oynadı. Kravets geçen sezon Konyapor'da 1 maçta 10 dakika süre almıştı.
KRAVETS: "KENDİNİZDEN UTANIN"
Kravets, "4 yıldan daha fazla süre Türkiye'de oynadım. Tüm insanların Ukrayna'yı destekleyen sözleri sonrası gerçekten hayal kırıklığı yaşadım. Ancak bazı taraftarlar, Ukrayna'da soykırım yapan 'Putler' (Editör Notu: Ukraynalılar'ın Putin'i Hitler'e benzetmek için kullandığı bir tür lakap) destekçisi. Kendinizden utanın. Bayraktarları bedava gönderip ülkemizi destekleyen yerde soykırımı destekleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Kravets Konyaspor'dan önce Dinamo Kiev, Kayserispor, Granada, Stuttgart, Arsenal Kyiv gibi takımlarda oynadı. Kravets geçen sezon Konyapor'da 1 maçta 10 dakika süre almıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ