Kravets'ten patlama: "Kendinizden utanın"

Türkiye Ligi'nde son olarak Konyaspor forması giyen Artem Kravets, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı sonrası flaş paylaşımlar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kravets'ten patlama: 'Kendinizden utanın'
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28 Temmuz 2022 01:21
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe tribünlerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına yapılan tezahürat nedeniyle basın toplantısına çıkmadı. Türkiye'de son olarak Konyaspor forması giyen Artem Kravets, bu konuyla ilgili olarak bir paylaşım yaptı ve tepki gösterdi.

KRAVETS: "KENDİNİZDEN UTANIN"

Kravets, "4 yıldan daha fazla süre Türkiye'de oynadım. Tüm insanların Ukrayna'yı destekleyen sözleri sonrası gerçekten hayal kırıklığı yaşadım. Ancak bazı taraftarlar, Ukrayna'da soykırım yapan 'Putler' (Editör Notu: Ukraynalılar'ın Putin'i Hitler'e benzetmek için kullandığı bir tür lakap) destekçisi. Kendinizden utanın. Bayraktarları bedava gönderip ülkemizi destekleyen yerde soykırımı destekleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Kravets Konyaspor'dan önce Dinamo Kiev, Kayserispor, Granada, Stuttgart, Arsenal Kyiv gibi takımlarda oynadı. Kravets geçen sezon Konyapor'da 1 maçta 10 dakika süre almıştı.





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