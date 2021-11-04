Krasic'ten sonra bir ilk: Paulinho ve Sarabia

Beşiktaş, Devler Ligi grubundaki dördüncü maçında Sporting Lizbon'a konuk oldu. İlk 3 maçında puan alamayan siyah-beyazlı takım, Portekiz'de de hayal kırıklığı yaşadı. Puan ya da puanlar için sahaya çıkan Kartal, 4-0 mağlup olarak son sırada kaldı. Beşiktaş'ın evinde 4-1, deplasmanda ise 4-0 kaybettiği Sporting maçlarında bir detay ise dikkat çekti.



Beşiktaş, İstanbul'da konuk ettiği Sporting Lizbon'a 4-1 yenilirken, Portekiz ekbinin golleri; Coates (2), Sarabia ve Paulinho'dan gelmişti. Portekiz'de oynanan müsabaka ise 4-0 Sporting'in üstünlüğüyle sona erdi. Gollerİ Pedro Gonçalves, Paulinho ve Sarabia kaydetti. Zorlu iki maçta dikkat çeken detay ise siyah-beyazlı ekibin hem içerde hem dışarda aynı 2 oyuncudan gol yemesi oldu.



Lizbon'un yıldızları Sarabia ve Paulinho, Beşiktaş'a hem İstanbul'da hem de Portekiz'de gol atarak, eski Fenerbahçeli Krasic'in ardından bunu başaran ilk isimler oldular.



Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova ile aynı grupta yer almıştı. O dönem CSKA forması giyen Krasic, takımının 2 maçı da 2-1'lik skorlarla kazandığı müsabalalarda Beşiktaş filelerini sarsmıştı. Yıldız futbolcu, daha sonra ise Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.





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