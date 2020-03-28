Kraliçe Elizabeth corona virüs testi

📸 Here, The Queen is pictured meeting volunteers at a reception marking 100 years of the @NCVO.



The Queen is Patron of the @NCVO and @RoyalVolService, which helps people in need in both hospitals and communities across the UK. pic.twitter.com/nP40vkhYzc



— The Royal Family (@RoyalFamily) March 25, 2020

KRALİÇE ELİZABETH KİMDİR?

Kraliçe Elizabeth korona virüs kaptı mı, Kraliçe Elizabeth'in korona kaptığına dair çıkan haberler gerçeği yansıtıyor mu şeklinde haberler google'da çok aratılmaya başlandı. İşte gelişmeler...Buckingham Sarayı, 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ve eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığına dair çıkan iddialara yönelik şu ana dek 'Evet' ya da 'Hayır' şeklinde bir açıklama yapmadı.UCR News'in konu hakkındaki iddiası ise şöyle: "İngiltere'nin 93 yaşındaki Kraliçesi 2.Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Başbakan Boris Johnson'ın ardından Kraliçe Elizabeth, 16 gün önce sarayda bir görüşme gerçekleştirmişti. Saray'dan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumuyla ilgili bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi."Kraliçe 2. Elizabeth'in hikayesi aslında babasının vefatının ardından ani bir şekilde tahta geçmesiyle başlıyor. Tahta geçmek zorunda kalan Kraliçe, yıllardır sarsılmaz yerini bir şekilde korumayı başarıyor. Prens Diana'nın ölümünden sonra eleştiriler almasına rağmen Elizabeth'e olan saygı giderek artıyor. Son yıllarda gelinleri Meghan ve Kate, magazinsel olarak Kraliçeden çok konuşulmaya başlansa da İngiltere Kraliyet ailesinin asıl hikaye sahibi II. Elizabeth'in ta kendisi.Göreve gelmesinin ardından 67 yıl geçmesine rağmen krallığın en tepesinde yer almaktadır. Son yıllarda kamu nezdindeki olaylardan bir şekilde sıyrılmayı başaran kraliçe, gündemdeki yerini gelinleri ile doldurmuştur.Kraliçe Elizabeth, Devlet Başkanlığı görevini sürdürürken politik konulara müdahale etmekten kaçınmaya ve ulus üzerinde ılımlı bir etki yaratmaya çalışmıştır. Hristiyan dinine bağlı ve genellikle dini inançlarından bahsetmektedir. Bununla birlikte, İngiltere Kilisesi Başkanlığı görevinde, tüm farklı inançların haklarını korumayı taahhüt ettiğini belirtmiştir.1990'lı yıllara gelindiğinde 1981 yılında Prens Charles ve Lady Diana'nın düğünü medya ile yaygın bir cazibe haline getirilmiştir. Ancak onların bu evliliği skandallara yol açacak ve rüya evlilik bozulacaktır. Kraliçeye giderek dokunulamıyor gibi algı yaratmaya çalışan medya bu sansasyonel dönemi Diana'nın ölümü ile birlikte rafa kaldırmıştır.1950'li yılları, Kraliçe için altın çağ olarak geçmiştir.İkinci Elizabeth'in 1952 yılında babası VI. George vefat etmiş ve Kraliçe Elizabeth, coşkuyla taç giymiştir. Taç giyme töreni, dünya çapında Televizyon kanalları tarafından özel yayın olarak hazırlanmış ve monarşi için yeni bir çağın başladığını belirtmişlerdir. Ancak Philip'in Kraliyet Donanması'nda görev yapmasıyla bu durum aşılmıştır. Elizabeth, 1948 yılında ilk çocuğu olan Prens Charles'ı dünyaya getirmiştir. Toplamda dört çocuğu olmuştur. Charles, Anne, Andrew, Edward.Kraliçe1947 yılında Westminster'deki bir törenle Yunanistan ve Danimarka'nın Prensi Philip'le evlenmiştir. Ailenin bazı akrabaları yabancı bağ nedeniyle bu evliliğe karşı çıkmışlardır.Savaştan sonra, kamu hizmeti yapma rolüne adım adım ilerlemiştir. 1947 yılında Güney Afrika'ya ilk deniz aşırı yolculuğunu yapmıştır.Elizabeth kız kardeşi Prenses Margaret ile birlikte evde özel olarak eğitilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Balmoral'a ve daha sonra Windsor Kalesine tahliye edilmişlerdir. 1945 yılında savaşın sona ermesine doğru, Elizabeth Bayan Royal Yardımcı Bölgesel Hizmet'e katılmış ve orada şoförlük ve mekanik arızaların giderilmesi gibi görevler yapmıştır.Amcası VIII. Edward'ın kraliyet ailesinin dışından biriyle aşk yaşaması sebebiyle 1936 yılında Elizabeth'in Babası Prens Albert tahtta ikinci sırada yer almış ve Kral olarak tahtta oturmuştur.Kraliçe 2. Elizabeth, 21 Nisan 1926 tarihinde Londra'nın Mayfair şehrinde dünyaya gelmiştir. Elizabeth, Prens Albert, York Dükü(VI. George) ve eşi Elizabeth'in (Kraliçe Anne olarak bilinir) en büyük çocuğudur.