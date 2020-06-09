Kral Şakir: Korsanlar Diyarı kim seslendiriyor?

Kral Şakir, Cartoon Network Türkiye için Grafi2000 tarafından yapılmış bir Türk çizgi dizisidir. Cartoon Network Türkiye'nin ilk Türk ve kendi yapımı çizgi dizisidir. Seri, 23 Nisan 2016'da ön gösterim yapmış ve 16 Mayıs 2016 tarihinde de yayınlanmaya başlamıştır
|Karakter
|Özet
|Seslendirmen
|Şakir
|Dizideki baş kahramandır. Bir aslandır ve sürekli olarak şapka takar. Şapkası her yerde değişebilir.
|Mustafa Oral
|Remzi
|Şakir'in babasıdır, bir aslandır. Kırmızı bir kazak giyer. Bir bankada çalışır ve işten eve geldiğinde Necati ve Şakir ile video oyunları oynar. Çocuk ruhludur.
|Atilla Şendil
|Necati
|Mor renkli bir fildir. Okulda hademelik yapar. Anne ve babası zengin olsa da, kendisi zengin değildir. Okuldaki 1. hademedir. Geri kalan saatlerinde uyur, yemek yer ve video oyunu oynar. Genelde hep aylak aylak dolaşır.
|Levent Ünsal
|Canan
|Beyaz renkli bir kedidir. Şakir'in kız kardeşidir. Çok akıllıdır ve genelde kitap okur.
|Didem Atlıhan
|Kadriye
|Şakir'in annesidir ve o da beyaz renkli kedidir. Genelde ev temizler ve yemek yapar.
|Sema Kahriman
|Peyami dede
|Şakir'in dedesidir. Yaşlı bir su kaplumbağasıdır.
|Sedat Yılmaz
|Nazmiye
|Kadriye'nin kız kardeşidir.
|Bilinmiyor
|Uyuz Tanju
|Çöplüklerde yaşayan ve hep başkalarının attıklarını yiyen bir evsizdir. Şakir, Remzi ve Necati hep onunla arkadaşlık eder.
|Hakan Akın
|Mirket
|Çok zeki bir bilim adamıdır. Kendine ait laboratuvarında çok karmaşık ve akılalmaz icatlar yapar. İcatlarını birkaç kez Necati, Remzi ve Şakir'in üzerinde test etmiştir. Çoğu zaman Şakir, Remzi ve Necati'nin başlarını soktukları belalardan kurtulmasına yardım eder.
|Onur Akgülgil
|Akbaba Kürşat
|Siyah elbise giyen, zengin bir küstahtır. Kendinden çok emindir ve hep karanlık işler çevirmektedir. Yanında iki tane de adamı vardır.
|Barış Özgenç
|Goril Ercan
|Sürekli Akbaba Kürşat'ın yanında olan ve ona pis işlerinde yardım eden adamıdır.
|Sinan Divrik
|Ayı Polat
|Koyu gri renginde bir ayıdır. Kalın bir ses tonuna sahiptir.
|Ali Çorapçı
|Huysuz Cüneyt
|Şakir ve ailesinin apartmanı ile karşı karşıya olan apartmanda yaşayan huysuz bir kertenkeledir. Çok yaşlıdır. Önceden ünlü komedyendi.
|Koray Aktaş
|Yaşlı Kaplumbağa
|Çoğu zaman Necati'nin sakarlıklarının kurbanı olan karakterdir.
|Arda Tümer
|Yavru Civcivler
|Şakir'in komşusunun çocuklarıdırlar. Dondurma yediklerinde canavara dönüşürler.
|Sessiz karakter
|Keçi Necmi
|Necati ile inatlaşan bir keçidir. Necatinin komşusudur ve mahallede inatçi necmi olarak anılır.
|Bilinmiyor