Kral Şakir: Korsanlar Diyarı kim seslendiriyor?

Kral Şakir, Cartoon Network Türkiye için Grafi2000 tarafından yapılmış bir Türk çizgi dizisidir. Cartoon Network Türkiye'nin ilk Türk ve kendi yapımı çizgi dizisidir. Seri, 23 Nisan 2016'da ön gösterim yapmış ve 16 Mayıs 2016 tarihinde de yayınlanmaya başlamıştır

09 Haziran 2020 15:58
Kral Şakir: Korsanlar Diyarı kim seslendiriyor?
Bir aslan ailesinin yavrusu olan Kral Şakir'in ailesi ve arkadaşları ile olan maceraları anlatılmaktadır. Şakir'in babası aslan, annesi kedidir. Kız kardeşi Canan da annesi gibi kedidir ve bir kaplumbağa dedesi vardır. Remzi'nin Necati adında arkadaşı vardır ve bir fildir. Hep onların evindedir, çoğu zaman da yemek yiyip oyun oynar. Okulda hademelik yapar. Çok sakardır. Bir de evi olmayan, çöplüklerde yaşayan ve hep çöp yiyen ve gofrete bayılan Tanju adında bir sokak köpeği vardır. Hep onlarla takılır. Ve hep kirli işlerin peşinde olan Kürşat adında bir akbaba da vardır, sürekli olarak yanındaki iki adamıyla kötü işler çevirir. Kendisi gibi kötü bir oğlu da vardır. Oğlu olan Cemşit Şakirle aynı sınıftadır. Mirket adında, bilimle uğraşan bir hayvan da vardır. Çoğu zaman Şakir, Necati ve Remzi işleri batırdığında toparlamaları için yardım eder. Dizi ilk başta başladığında pek fantezilerle bol olmasa da, ilerleyen bölümlerde hikayeler birbirinden karmaşık hal almıştır. Uzaya gitmeler, canavara dönüşen bitkiler, zamanda yolculuk, sihirle bilimin senkronizasyonu gibi.
KRAL ŞAKİR KİM SESLENDİRİYOR?

KarakterÖzetSeslendirmen
Şakir Dizideki baş kahramandır. Bir aslandır ve sürekli olarak şapka takar. Şapkası her yerde değişebilir. Mustafa Oral
Remzi Şakir'in babasıdır, bir aslandır. Kırmızı bir kazak giyer. Bir bankada çalışır ve işten eve geldiğinde Necati ve Şakir ile video oyunları oynar. Çocuk ruhludur. Atilla Şendil
Necati Mor renkli bir fildir. Okulda hademelik yapar. Anne ve babası zengin olsa da, kendisi zengin değildir. Okuldaki 1. hademedir. Geri kalan saatlerinde uyur, yemek yer ve video oyunu oynar. Genelde hep aylak aylak dolaşır. Levent Ünsal
Canan Beyaz renkli bir kedidir. Şakir'in kız kardeşidir. Çok akıllıdır ve genelde kitap okur. Didem Atlıhan
Kadriye Şakir'in annesidir ve o da beyaz renkli kedidir. Genelde ev temizler ve yemek yapar. Sema Kahriman
Peyami dede Şakir'in dedesidir. Yaşlı bir su kaplumbağasıdır. Sedat Yılmaz
Nazmiye Kadriye'nin kız kardeşidir. Bilinmiyor
Uyuz Tanju Çöplüklerde yaşayan ve hep başkalarının attıklarını yiyen bir evsizdir. Şakir, Remzi ve Necati hep onunla arkadaşlık eder. Hakan Akın
Mirket Çok zeki bir bilim adamıdır. Kendine ait laboratuvarında çok karmaşık ve akılalmaz icatlar yapar. İcatlarını birkaç kez Necati, Remzi ve Şakir'in üzerinde test etmiştir. Çoğu zaman Şakir, Remzi ve Necati'nin başlarını soktukları belalardan kurtulmasına yardım eder. Onur Akgülgil
Akbaba Kürşat Siyah elbise giyen, zengin bir küstahtır. Kendinden çok emindir ve hep karanlık işler çevirmektedir. Yanında iki tane de adamı vardır. Barış Özgenç
Goril Ercan Sürekli Akbaba Kürşat'ın yanında olan ve ona pis işlerinde yardım eden adamıdır. Sinan Divrik
Ayı Polat Koyu gri renginde bir ayıdır. Kalın bir ses tonuna sahiptir. Ali Çorapçı
Huysuz Cüneyt Şakir ve ailesinin apartmanı ile karşı karşıya olan apartmanda yaşayan huysuz bir kertenkeledir. Çok yaşlıdır. Önceden ünlü komedyendi. Koray Aktaş
Yaşlı Kaplumbağa Çoğu zaman Necati'nin sakarlıklarının kurbanı olan karakterdir. Arda Tümer
Yavru Civcivler Şakir'in komşusunun çocuklarıdırlar. Dondurma yediklerinde canavara dönüşürler. Sessiz karakter
Keçi Necmi Necati ile inatlaşan bir keçidir. Necatinin komşusudur ve mahallede inatçi necmi olarak anılır. Bilinmiyor

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