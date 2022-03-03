Kral Kupası'nda ilk finalist Valencia

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Valencia, 1-1'in rövanşında Athletic Bilbao'yu sahasında 1-0 mağlup etti ve toplamda 2-1'lik skorla finale yükselen ilk takım oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Kral Kupası'nda ilk finalist Valencia
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03 Mart 2022 02:08
İspanya futbol Kral Kupası'nda ilk finalist, yarı finalde Athletic Bilbao'yu eleyen Valencia oldu.

Yarı finalin ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao ile 1-1 berabere balan Valencia, evinde yaptığı rövanş maçını 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Valencia'nın golünü 43. dakikada Portekizli futbolcu Gonçalo Guedes attı.

Valencia, sonuncusu 2019 yılında olmak üzere bugüne kadar Kral Kupası'nı 8 kez kazandı.

Kupanın son finalistini 3 Mart akşamı yapılacak Real Betis-Rayo Vallecano maçı belirleyecek. Betis deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak avantaj elde etmişti.

Kral Kupası final maçı 23 Nisan'da Sevilla'nın La Cartuja Stadı'nda düzenlenecek.

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