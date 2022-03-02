Kral geri döndü, Leicester kazandı

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta erteleme maçında Leicester City, deplasmanda Burnley'e konuk oldu.



Turf Moor'da oynanan maçı Leicester City 2-0 kazanarak üç puana ulaşan taraf oldu.



İlk yarısı golsüz biten maçta Leicester City, 82. dakikada Maddison'un golüyle adeta ayağa kalktı. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise uzun süredir sahalardan uzak kalan James Vardy farkı ikiye çıkardı ve takımının üç puanına önemli katkıda bulundu.



Son maçına 2021 Kasım'da çıkan Vardy, böylelikle sahalara döndüğü ilk maçta golünü atarak bıraktığı yerden devam etti.



Öte yandan Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü de ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla Leicester City puanını 30'a yükseltti, Burnley ise 21 puanla düşme potasında kaldı.





İLGİLİ VİDEO