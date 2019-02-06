Galatasaray'da bir sezonda attığı 32 golle en skorer yabancı olan Gomis, Suudi Arabistan'ı da sallıyor.Al Hilal'in yıldızı, takımının Al Fateh'i 3-1 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaştı. Fransız golcü bu sezon 18 maçta 14 gol atıp, 3 asist yaptı.Gomis'i Arabistan'da Al Ahli'den 12 golle Djaniny ve Omar Al Somah izliyor. Öte yandan Giuliano'nun ise 7 golü bulunuyor.