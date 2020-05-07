2020 yılı YKS sınavı, 2020 yılı KPSS sınavı hakkında merak edilenlerin cevaplarını ÖSYM Başkanı verdi. Habertürk Gazetesi'nden Kürşad Zorlu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile özel röportaj gerçekleştirdi."Tercihte herhangi bir karmaşa meydana getirmeyecek bu durum. YKS bir sıralama sınavı ve tercih işlemleri yeni duruma göre düzenlenecek. Taban puanın aşağı çekilmesi o dilimde takılan adayların 4 yıllık lisans programı tercih etmelerine imkan sağlayacak""Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Salon kapasitesine oranla sınıflarda bulunan aday sayısı geçen yıllara göre daha az olacak""Tarihle ilgili olarak gerekli açıklamalar yapıldı. Artık tarih tartışmasını bırakıp herkesin öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak için gayret göstermesi gerekiyor. 188 sınav merkezinde yaklaşık 2.5 milyon adayın gireceği YKS'nin sorunsuz uygulanması için Bilim Kurulunun ve Sağlık Bakanlığımızın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz"