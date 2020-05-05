KPSS sınavı öne alınacak mı? KPSS sınavı 2020 tarihi değişti mi?

ÖSYM'NİN TÜM YILIN SINAV TAKVİMİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BU YAZIYI TIKLAYABİLİRSİNİZ

Türkiye'de memur olmak isteyen yüzbinlerce lisans, önlisans ve lise mezunu KPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Corona virüsü sebebiyle birçok sınavın tarihi değişirken, memur adayları KPSS 2020 ne zaman olacağını aratıyor. İşte 2020 KPSS tarihi…Covid-19 hastalığının görülmeye başladığı bugünlerde yaklaşan bir çok sınavı erteleme kararı alan ÖSYM önümüzdeki yaz aylarında yapılması planlanan KPSS Ön Lisans sınavı için vereceği karar belli oldu. ÖSYM yeni sınav takvimini yayınladı 2020 KPSS Ortaöğretim, Önlisans, Lisans sınavına yüz binlerce kişi hazırlanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.Koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen KPSS sınavlarının tarihleri ÖSYM'nin güncellediği takvimle birlikte açıklandı. ÖSYM sınav takviminde KPSS sınav başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 20202020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 20202020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 20202020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 20202020 EKPSS: 11 Ekim 20202020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 20202020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 20202020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020KPSS Ön Lisans 25 Ekim 2020 tarihinde, KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020 tarihinde, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık 2020 tarihinde 2020 KPSS Ön Lisans'ta Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) bilgilerinden sorular sorulacak.KPSS sınavlarına girmek isteyen adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Aday İşlemleri sisteminde kayıtlı, güncel fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunan adaylar başvurularını internet üzerinden tamamlayabilirler. ÖSYM sisteminde fotoğrafın süresi dolmuştur uyarısı alan adaylar Sınav Koordinatörlüklerinden fotoğraflarını güncelleyebilirler.