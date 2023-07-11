Haber Tarihi: 11 Temmuz 2023 14:47 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 14:47

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2023-2024 KPSS ne zaman?

2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı ve sınav giriş belgesi gündemde yer alamya devam ediyor. KPSS için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesini kontrol ediyor. KPSS Lisans tercih kılavuzu, tarihi ve başvuru detaylarını ÖSYM açıkladı. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2023-2024 KPSS ne zaman?
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2023 KPSS sınav yerleri için geri sayım başladı. Devlet kurumlarında görev almak isteyen adaylar KPSS sınavlarına katılıyor. Sınav bu yıl, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT alanlarında yapılacak. Peki KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınav takvimi... 
KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.
Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

2023 KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.


Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
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