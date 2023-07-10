Haber Tarihi: 10 Temmuz 2023 13:04 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 13:04

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023-2024 KPSS ne zaman? ÖSYM açıkladı

2023 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı ve sınav giriş belgesi gündemde yer alamya devam ediyor. KPSS için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesini kontrol ediyor. KPSS Lisans tercih kılavuzu, tarihi ve başvuru detaylarını ÖSYM açıkladı. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023-2024 KPSS ne zaman? ÖSYM açıkladı
Abone Ol
KPSS sınav yerleri için geri sayım başladı. Devlet kurumlarında görev almak isteyen adaylar KPSS sınavlarına katılıyor. Sınav bu yıl, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT alanlarında yapılacak. Peki KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınav takvimi... 
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.
Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

2023 KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.


Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
KPSS
Gündem

Diğer Haberler

Altay'da üç gencin A takım heyecanı Spor Toto 1. Lig Altay'da üç gencin A takım heyecanı
Fenerbahçe'de Umut Nayir imzalıyor Fenerbahçe Fenerbahçe'de Umut Nayir imzalıyor
Eroğlu: 'Herkesin kendi felsefesi olmalı' Samsunspor Eroğlu: "Herkesin kendi felsefesi olmalı"
Osmanoğlu: 'Takım ve şehir bilinçli seviyede' Rizespor Osmanoğlu: "Takım ve şehir bilinçli seviyede"
Erkut Konter: 'Arda'nın gelişiminde psikoloji de önemli' Real Madrid Erkut Konter: "Arda'nın gelişiminde psikoloji de önemli"
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023-2024 KPSS ne zaman? ÖSYM açıkladı Gündem KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023-2024 KPSS ne zaman? ÖSYM açıkladı
Ahmet Nur Çebi: 'Camiama şimdiden müjdeliyorum' Beşiktaş Ahmet Nur Çebi: "Camiama şimdiden müjdeliyorum"
Djiku tamam; Fenerbahçe'de 1 stoper daha yolda Fenerbahçe Djiku tamam; Fenerbahçe'de 1 stoper daha yolda
EYT EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023: EYT'liler zamdan faydalanacak mı? Son dakika EYT'lilere zam var mı, zam yok mu? Gündem EYT EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023: EYT'liler zamdan faydalanacak mı? Son dakika EYT'lilere zam var mı, zam yok mu?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
"Fenerbahçe, transferi bitirdi"
2
Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oluyor!
3
Fenerbahçe'de Szalai gidiyor, Merih geliyor
4
Cicaldau'nun talipleri artıyor!
5
Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer kararı
6
İşte Attila Szalai anlaşmasının perde arkası
7
Fenerbahçe, Juventus'un yıldızını istiyor

SON HABERLER

yukarı ok