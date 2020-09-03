KPSS Sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı ne zaman

KPSS alan bilgisi sınavı için sınav giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuru ile gerçekleşecek KPSS 2020 Alan Bilgisi sınavına girmek için gerekli sınav giriş belgesi açıklandı. KPSS girecek olan kişiler artık sınava girecekleri yeri görebilecek ve önceden tespit edebilecek. KPSS sınav giriş yerleri konuusnda neler yapılabilir? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? gibi konuların cevapları burada...

03 Eylül 2020 07:34
KPSS Sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı ne zaman
KPSS girmek isteyen adaylar başvurularını tamamladı ve sınav gününün gelmesini beklerken sınav giriş belgelerinin çıkmasını bekliyorlardı. Sınav giriş belgesini aldıktan sonra sınava katılabilecek olanlar için yeni değerlendirmeler bekleniyor.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştır:

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

"12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2020-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Eylül 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.



KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI BAŞLAMA SAATLERİ

12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

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