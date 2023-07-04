KPSS ne zaman? 2023-2024 KPSS Lisans, Önlisans başvuru

2023 KPSS'ye girmek isteyen adaylar tarihleri yakından takip ediyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı'na girmek için başvuru yapmak zorundalar. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT kapsamında başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte 2023 KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri...Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.2024 Lisans KPSS: Başvurular Mayıs 2024'te alınacak ve sınav Temmuz ayının sonunda gerçekleştirilecektir.2024 Ön Lisans KPSS: Başvurular Ağustos 2024'te başlayacak ve sınav Ekim ayında yapılacaktır.2024 Lise KPSS: Başvurular Eylül 2024'te başlayacak ve sınav Kasım ayında gerçekleştirilecektir.Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.