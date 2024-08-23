KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2024 ÖSYM AİS 2024 KPSS sonuçları sorgulama

2024 KPSS lisans sonuçlar sorgulama ekranı, sınav sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bekleyen memur adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS lisans sonuç tarihi belli olmuştu. Şimdi ise tüm gözler KPSS sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç ekranı.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS lisans takvimi sonrasında lisans sınavı sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak. KPSS lisans sonuçlarının saat 10.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.

Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

2024 KPSS SINAV TAKVİMİ



KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.