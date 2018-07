KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak? KPSS sınav giriş belgesi çıkarma

ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek. Sınava giderken giriş belgenizi çıkarmanız gerekiyor. İşte tüm detaylar için buraya...Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınav tarihi 22 Temmuz tarihinde saat 10.00'da yapılacak, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos;Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos olarak belirlendi.ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS lisans sınav yerleri www.osym.gov.tr adresi üzerinde öğrenilebiliniyor. KPSS sınav yerleri için tıklayın22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınav tarihi 22 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 5 Ağustos, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;Lise düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 07 Ekim, sonuç açıklama tarihi 8 Kasım;Ön Lisans düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 04 Kasım, sonuç açıklama tarihi 29 Kasım;Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav tarihi 09 Aralık, sonuç açıklama tarihi 04 Ocak 2019 olacakKamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos 2018 tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.*Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.*ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapacak personelleri belirlemek amacıyla yapılan birkaç sınavın genel adıdır. Bu sınavlar mezun olduğunuz bölümlere ve atanacağınız kadrolara göre üç gruba ayrılır. Bu gruplar:KPSS BKPSS AKPSS CKPSS ÖğretmenlikKPSS-B Nedir ?KPSS-B sınavı bütün lisans mezunlarının girebildiği ve KPSS-A kadroları dışındaki bütün kadrolara giriş yapılabilen bir sınav türüdür. Bu sınav ÖSYM tarafından çift yıllarda (2012, 2014 ) yapılmaktadır. Kadrolar için yapılacak yerleştirmelerde KPSS dışında herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmamaktadır fakat atama için bir takım şartlar aranmaktadır. Şartlar bu şekilde:KPSS3 puan türünden yeterli bir puan almış olmak.Devlet Memurları 675 sayılı kanununun belirtilmiş şarlarına sahip olmak.En az lisans düzeyinde üniversite veya buna denk yurtiçi veya yurtdışı 4 yıl süreli bir okul bitirmiş olmak.Erkeklerde askerliği yapmış veya erteletmiş olmak.Akıl sağlığı ve vücut sağlığı olarak çalışmasını engelleyecek özürlere sahip olmamak.Zamanında istenen bilgi ve belgelerle birlikte başvuruda bulunmuş olmak.KPSS-B grubunda KPSS3 puan türü için oturum Cumartesi günü sabahları yapılmaktadır. Bu oturumda Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları yapılır. Sınavda toplam 120 soru bulunur ve adaylara 120 dakika süre verilir. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının hesaplamaları ayrı ayrı yapılır yani standart sapma da her sınav için ayrı hesaplanır.Genel Yetenek testi 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusundan oluşur.Genel Kültür testi ise 30 Tarih, 18 Coğrafya, 12 Vatandaşlık sorusundan oluşur.KPSS-A Nedir ?Bu sınav KPSS-B'den farklı kadrolara sahiptir. Alım yapacak kamu kurum ve kuruluşları hangi fakülte mezunlarını kabul edeceğini ilanlarında belirtirler. Bu demek oluyor ki kadrolar her seferinde aynı bölüm mezunu adayları kabul etmeyebilir.Genel olarak KPSS-A kadrolarına İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Mühendislik bölümlerinin mezunlarından alım yapılır.KPSS-A sınavı her sene gerçekleştirilir ve sınava girecek adaylardan mezun olma şartı aranmaz fakat bir kadroya yerleşebilmeniz için mezun olma şartı aranır.KPSS puanınız 2 sene geçerliliğini koruduğuna göre üniversitenin son yıllarında sınava girip mezun olduktan sonra kadrolara yerleşebilirsiniz.KPSS-C Nedir ?Bir diğer sınav türü olan KPSS-C lise ve dengi olan okullardan mezun olan adaylar içindir. Yerleştirmeler tıpkı KPSS-B gibi gerçekleştirilir. KPSS-C adaylarında da bir takım şartlar aranmaktadır. Bu şartlar da KPSS-B'de ki gibi askerlik, sağlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa uyumluluk gibi şartlardır.KPSS Öğretmenlik Nedir ?Bu da adından anlaşılacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmen olabilmek için girilen sınavdır. Öğretmenlik sınavı MEB'e bağlı tüm eğitim kurumlarında hem sözleşmeli hemde kadro öğretmenlik yapacak tüm adayları kapsar.Bu sınava üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olanlar girebilir. Ayrıca öğretmenlik için KPSS dışında birde 120 sorudan oluşan Pedagojik Formasyon sınavı yapılır.KPSS'de Puan TürleriKPSS'de 121 adet puan türü bulunmaktadır. A grubu kadrolar için 4. İle 120. Puan türleri arasında (93-94 hariç) alım yapılmaktadır. KPSS-B kadroları için 3. Puan türünde alım yapılır. Öğretmenlik için ise 10. Ve 121. Puan türlerinde alım yapılır.Ayrıca KPSS puan türleri hakkında ÖSYM tarafından hazırlanan belgeye ulaşmak için buraya tıklayın.KPSS Hakkında Diğer BilgilerKPSS için yaş sınırı yoktur ama kurumlar açık kadrolar için ilan verirken yaş sınırı koyabilmektedir.KPSS'de bütün oturumlara girip bütün puan türlerinden puan alabilirsiniz fakat yerleşirken ilgili kadronun puan türüne göre yerleşirsiniz. A kadrolar için personel alım ilanları Resmi Gazete ve Devlet Personler Başkanlığı'nda yayınlanır.A grubu kadrolarda yerleştirme yapılırken adaylara ayrı bir yazıl/sözlü sınav veya mülakat yapılır.- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.