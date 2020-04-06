KPSS diyetisyen atama sonuçları sorgula

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları, http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

06 Nisan 2020 19:14
KPSS diyetisyen atama sonuçları sorgula
Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları, hemşire, ebe ve daha pek çok branştan atanmak için işlemlerini yapan binlerce sağlık personelinin gündemindeki konu olarak dikkat çekiyor. Bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilecek binlerce personel için başvurular online olarak alınmıştı. Gözler şimdi ÖSYM'nin sonuçları ilan edeceği tarihte. Peki, KPSS/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde ihtiyaç olan birimlerde istihdam edilmek üzere alınacak 18 bin sağlık personeli alımında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS/5 tercihleri kapsamında ÖSYM tarafından alınan tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve yerleştirme işleminin ayrıntılarını merak eden sağlık personelleri, son günlerde araştırmalarına hız verdi. İşte, KPSS/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkında tüm ayrıntılar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için adayların tercihleri tamamlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim), Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).

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