KPSS 2024 ne zaman? KPSS 2024 Lisans, Önlisans başvuru

KPSS'ye girmek isteyen adaylar tarihleri yakından takip ediyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı'na girmek için başvuru yapmak zorundalar. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT kapsamında başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte 2023 KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri...2024 Lisans KPSS: Başvurular Mayıs 2024'te alınacak ve sınav Temmuz ayının sonunda gerçekleştirilecektir.2024 Ön Lisans KPSS: Başvurular Ağustos 2024'te başlayacak ve sınav Ekim ayında yapılacaktır.2024 Lise KPSS: Başvurular Eylül 2024'te başlayacak ve sınav Kasım ayında gerçekleştirilecektir.2024 ÖSYM sınav takvim henüz yayımlanmadı.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini Kasım ya da Aralık ayında yayımlıyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.2024 Kpss Lisans Sınavı Başvuru Tarihi : 16 Mayıs – 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında2024 Kpss Lisans Sınav Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 21 Temmuz 2024 (Pazar), 10.15, 130 dakika2024 Kpss Lisans Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak : 25 Ağustos 20242024 Kpss Lisans Sınavı Başvuru Tarihi : 16 Mayıs – 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında2024 Kpss Lisans Sınav Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 21 Temmuz 2024 (Pazar), 14.45, 100 dakika2024 Kpss Lisans Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak : 25 Ağustos 20242024 Kpss Alan Bilgisi 1. Gün Öğleden Önce Oturumu Sınavı Başvuru Tarihi : 16 Mayıs – 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında2024 Kpss Alan Bilgisi 1. Gün Öğleden Önce Oturumu Sınav Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Temmuz 2024 (Cumartesi), 10.15,(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)2024 Kpss Alan Bilgisi 1. Gün Öğleden Sonra Oturumu Sınav Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Temmuz 2024 (Cumartesi), 14.45,(Hukuk, İktisat, Maliye)2024 Kpss Alan Bilgisi 2. Gün Oturumu Sınav Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 28 Temmuz 2024 (Pazar), 10.15,(İşletme, Muhasebe, İstatistik)2024 Kpss Alan Bilgisi 2. Gün Oturumu Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak : 25 Ağustos 20242024 Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Oturumu Sınavı Başvuru Tarihi : 24 Mayıs – 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında2024 Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Oturumu Sınav Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 04 Ağustos 2024 (Pazar), 10.15, 75 dakika2024 Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Oturumu Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak : 25 Ağustos 2024KPSS Lisans sınavına, herhangi bir bölümde lisans programı okuyan 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve lisans mezunları girebilir.Ön lisans 2. sınıf okuyanlar ile ön lisans mezunları çiftli yıllarda yapılan KPSS'ye girebilirler. Ön lisans mezunu olup şu an lisans okuyan öğrenciler (mezun olmamış), isterlerse ön lisans KPSS'ye, isterlerse de lisans KPSS'ye girebilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez. Lisans mezunu olan bir aday ön lisans/ortaöğretim sınavına giremez.KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez.