KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM duyurdu

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı sonuçları için gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. KPSS MEB tercih işlemleri ÖSYM tarafından 24-30 Mart tarihleri arasında alındı. Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel alımı için tercih başvurularının tamamlanmasının ardından sonuç açıklaması için beklentiler arttı. 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri KPSS-2023/4 tercih sonuçları henüz ilan edilmedi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel alımı için tercih başvurularının 24-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşti.Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.MEB 5 Bin Personel Alımı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllarda yapılan tercihler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının bir ay içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.ÖSYM açıklaması ile adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.Değerlendirmeler tamamlandığı zaman ÖSYM'nin internet adresinden tercih yerleştirme sonuçlarını öğrenebilirsiniz.KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDUMEB tarafından ilgili kanun gereğince merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.