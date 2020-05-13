KPSS 2020 ne zaman? Sınav tarihleri

ÖSYM, yüzbinlerce memur adayının merakla beklediği KPSS sınav tarihini de değiştirdi. Peki KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

13 Mayıs 2020 15:15
KPSS 2020 ne zaman? Sınav tarihleri
Türkiye'de memur olmak isteyen yüzbinlerce lisans, önlisans ve lise mezunu KPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Corona virüsü sebebiyle birçok sınavın tarihi değişirken, memur adayları KPSS 2020 ne zaman olacağını aratıyor. İşte 2020 KPSS tarihi…
KPSS 2020 NE ZAMAN?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS Ön Lisans 25 Ekim 2020 tarihinde,  KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020 tarihinde,  KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık 2020 tarihinde  2020 KPSS Ön Lisans'ta Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) bilgilerinden sorular sorulacak.

KPSS'YE CORONA DÜZENLEMESİ

Covid-19 hastalığının görülmeye başladığı bugünlerde yaklaşan bir çok sınavı erteleme kararı alan ÖSYM önümüzdeki yaz aylarında yapılması planlanan KPSS Ön Lisans sınavı için vereceği karar belli oldu. ÖSYM yeni sınav takvimini yayınladı 2020 KPSS Ortaöğretim, Önlisans, Lisans sınavına yüz binlerce kişi hazırlanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar. 

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