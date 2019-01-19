KPSS 2019 ne zaman, tarihi? KPSS başvuruları ne zaman?

ÖSYM, KPSS 2019 sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı. Peki KPSS 2019 sınavı ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıklaması ve tüm detaylarıyla sizlerleyiz.2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR,EĞİTİM BİLİMLERİ)Sınav başvuru tarihleri: 3 - 15 Mayıs 2019Sınav tarihi: 14 Temmuz 2019Sınavın sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. günSınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019Sınav tarihi: 20 Temmuz 2019Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. günSınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019Sınav tarihi: 21 Temmuz 2019Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)Sınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019Sınav tarihi: 28 Temmuz 2019Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019KPSS-A Nedir ?Bu sınav KPSS-B'den farklı kadrolara sahiptir. Alım yapacak kamu kurum ve kuruluşları hangi fakülte mezunlarını kabul edeceğini ilanlarında belirtirler. Bu demek oluyor ki kadrolar her seferinde aynı bölüm mezunu adayları kabul etmeyebilir.Genel olarak KPSS-A kadrolarına İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Mühendislik bölümlerinin mezunlarından alım yapılır.KPSS-A sınavı her sene gerçekleştirilir ve sınava girecek adaylardan mezun olma şartı aranmaz fakat bir kadroya yerleşebilmeniz için mezun olma şartı aranır.KPSS puanınız 2 sene geçerliliğini koruduğuna göre üniversitenin son yıllarında sınava girip mezun olduktan sonra kadrolara yerleşebilirsiniz.KPSS-C Nedir ?Bir diğer sınav türü olan KPSS-C lise ve dengi olan okullardan mezun olan adaylar içindir. Yerleştirmeler tıpkı KPSS-B gibi gerçekleştirilir. KPSS-C adaylarında da bir takım şartlar aranmaktadır. Bu şartlar da KPSS-B'de ki gibi askerlik, sağlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa uyumluluk gibi şartlardır.KPSS Öğretmenlik Nedir ?Bu da adından anlaşılacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmen olabilmek için girilen sınavdır. Öğretmenlik sınavı MEB'e bağlı tüm eğitim kurumlarında hem sözleşmeli hemde kadro öğretmenlik yapacak tüm adayları kapsar.Bu sınava üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olanlar girebilir. Ayrıca öğretmenlik için KPSS dışında birde 120 sorudan oluşan Pedagojik Formasyon sınavı yapılır.KPSS'de Puan TürleriKPSS'de 121 adet puan türü bulunmaktadır. A grubu kadrolar için 4. İle 120. Puan türleri arasında (93-94 hariç) alım yapılmaktadır. KPSS-B kadroları için 3. Puan türünde alım yapılır. Öğretmenlik için ise 10. Ve 121. Puan türlerinde alım yapılır.Ayrıca KPSS puan türleri hakkında ÖSYM tarafından hazırlanan belgeye ulaşmak için buraya tıklayın.KPSS Hakkında Diğer BilgilerKPSS için yaş sınırı yoktur ama kurumlar açık kadrolar için ilan verirken yaş sınırı koyabilmektedir.KPSS'de bütün oturumlara girip bütün puan türlerinden puan alabilirsiniz fakat yerleşirken ilgili kadronun puan türüne göre yerleşirsiniz. A kadrolar için personel alım ilanları Resmi Gazete ve Devlet Personler Başkanlığı'nda yayınlanır.A grubu kadrolarda yerleştirme yapılırken adaylara ayrı bir yazıl/sözlü sınav veya mülakat yapılır.Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.