Köylerdeki yeni evler adeta mezar oldu!

Kahramanmaraş merkezli depremler, Malatya'daki köyleri de yerle bir etmiş. 47 kişinin hayatını kaybettiği Kurucaova Köyü'nde yaşayanlar, yıkılan binaların büyük bir çoğunluğunun iki yıl önce yapıldığını söylüyor. Mühendislik altyapısı olmadan yapılan inşaatlar, köylülere mezar olmuş.



Malatya'da meydana gelen depremler, köylere de ağır hasarlar verdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köylere ulaşılamadı. Depremde köylerde çok sayı da ev yıkarken hayvanlar da telef oldu.



Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Kurucaova Köyü'nde 47 kişi depremde hayatını kaybetti. Depremin ardından ilk olarak kendilerine AFAD ekiplerinin ulaştığını söyleyen köylüler, şu an köyde kurulan çadır kentte yaşıyor. Vatandaşlar, havaların soğuk olması nedeniyle köydeki yaşlı nüfusun çadırlarda çok zorlandığını ve bir an önce köye konteynerler kurulmasını talep ediyor.



Köyde şu an hasar tespit çalışmaları yapılmamış durumda. Vatandaşlara, çadırlarda kurulan sobalar için askerler tarafından odun dağıtılıyor. Kadın askeri personeller de çadırları ziyaret ederek tek tek kadınların taleplerini karşılamaya çalışıyor.



Köyde yıkılan binalar arasında iki, üç yıl önce yapılmış binalar da bulunduğunu söyleyen köy halkı, "Köyde bu tarz yeni yapılmış çok sayıda yıkılmış bina var. Normal de en fazla 3 kat inşaata izin veriyor. Ama bir çoğu da kaçak. Biri yeni ev yapınca herkes aynısını yapmak istiyor. Köy, bir de deprem hattı üzerinde bulunuyormuş" dedi.





