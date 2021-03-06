Köy köy gezip çocukları badminton sporuyla tanıştırıyorlar

Adana'da badminton sporcularından oluşan gönüllü grup, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Badminton Federasyonunun başlattığı "Orada Bir Köy Var Projesi" ile köy okullarını gezip çocukları badmintonla buluşturuyor.



Federasyonun İl Temsilciği bünyesindeki gönüllü sporcular, proje kapsamında yaklaşık 4 yıldır kilometrelerce gidip kırsal kesimde yaşayan çocuklara badmintonu öğretiyor.



Badmintonu tanıtmak ve yaygınlaştırmak için köy köy gezen ekip, şimdiye kadar yaklaşık 500 çocuğu bu sporla tanıştırdı.



Son olarak Belören İlk ve Ortaokulundaki 176 öğrenciye ders veren gönüllü sporcular, gittikleri köy okullarında badminton için gerekli ekipmanları da öğrencilere hediye ediyor.



Gönüllü grup, teneffüs zilinin çalmasıyla okulun avlusuna çıkan çocuklarla burada kurdukları badminton alanında maç yapıyor.



Öğrencilere hem badmintonu öğreten hem de onların ders aralarında keyifli vakit geçirmelerini sağlayan gönüllüler, aktiviteleri sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine de uyuyor.



- Ceyhun Öktem: "Badmintonla beraber çocuklarda disiplini sağladık"



Türkiye Badminton Federasyonu İl Temsilcisi Ceyhun Öktem AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okullarında en büyük hedeflerinin sporu sevdirmek olduğunu söyledi.



Çocukları teşvik etmek amacıyla kırsaldaki okullarına birçok spor malzemesi yardımı yaptıklarını belirten Öktem, geleceğin milli sporcularının köy okullarından çıkabileceğini ifade etti.



Öktem, köy çocuklarının sporla birlikte derslerinde daha başarılı olduklarını gözlemlediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:



"Amacımız köylerde badminton sporunu yaygınlaştırmak ve spor kültürünü geliştirmek. Badmintonla beraber çocuklarda disiplini sağladık. Badminton çocuklarımızda fair-play ruhunu geliştiren bir spor. Bunu sadece spor olarak düşünmeyelim, badminton bireylerin kişisel gelişimlerini de olumlu yönde etkiliyor ve sosyalleşmelerini sağlıyor."



- Okul müdürü ve öğretmenler projeden memnun



Belören İlk ve Ortaokulu Müdürü Erhan Aksoyan ise proje kapsamında okullarının seçilmiş olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Velilerin de kendilerine destek olduğunu belirten Aksoyan, "Badminton öğrenmenin öğrenciler üzerinde etkisi çok fazla, turnuvalarda öğrencilerimiz yavaş yavaş badmintona alışmışlardı, hatta aileleri de bundan çok etkilendiler. Öğrencilerin derslerinde aşırı derecede bir başarı söz konusu çünkü ne kadar sosyal aktivite olursa derslerine de o kadar yansıyor." diye konuştu.



Beden eğitimi öğretmeni Neşe Çupur da öğrencilerin spor disipliniyle derslerde daha verimli olduklarını ve badmintonun çocuklarda el becerisini geliştirdiğini anlattı.



Badmintonun çocuklarda hızlı düşünmeyi sağladığını vurgulayan Çupur, "Badminton bireysel bir spor, yani öğrencilere bireysel hareket etmeyi ve karar vermeyi öğretiyor. Badminton çok hızlı ve enerji gerektiren bir spor, hepsi tarlada ailelerine yardım eden çocuklar, çok hareketliler ve spor sonrası derse girdiklerinde mutlu oluyorlar, en önemlisi de bu." ifadesini kullandı.



