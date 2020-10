Kovid-19'a rağmen Türkiye'de yarışabilmek imrendirdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Sea To Sky Enduro Yarışlarına katılan yabancı sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gerçekleştirilen organizasyondan etkilendi.



Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Hastanesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından 23-26 Eylül'de düzenlenen yarışlarda, 17 ülkeden yaklaşık 175 sporcu mücadele etti.



Motosiklet yarışçıları, 4 gün süren enduro yarışlarında zorlu plaj, orman, "sky race" ve dağ etaplarında bitiş noktasına en erken ulaşabilmek için yoğun çaba gösterdi.



Organizasyonu, İngiliz sporcu Graham Jarvis birinci, Güney Afrikalı Wade Young ikinci, İngiliz sporcu Billy Bolt üçüncü tamamladı.



- Kovid-19 sürecinde yarışların ertelenmemesi etkiledi



Sea To Sky Enduro Yarışlarına katılan İngiliz Jonathan Richardson, AA muhabirine, Antalya'da bu yıl yarışabilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Çok heyecanlı geçtiğini ifade ettiği organizasyonu başarılı bulan Richardson, şöyle konuştu:



"Yarışların her aşamasında halen öğreniyoruz. Kovid-19 sürecinde bu yarışların ara verilmeden bu yıl da gerçekleştirilmesi etkileyiciydi. İngiltere'den Türkiye'ye gelirken bir sorun yaşamadım. Ülkemde saat 22.00'de hayat duruyor. Her yeri kapatıyorlar. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın süreci umarım daha kötüye gitmez."



Bulgar motosikletçi Teodor Kabakchiev de organizasyonda emeği geçen herkesi kutladığını belirterek, "Salgına rağmen bu yarışın Türkiye'de yapılabilmesine imrendim." dedi.



İngiliz sporcu Joe Deakin ise etapların oldukça hızlı ve akıcı olduğunu söyledi.



İyi bir yarış geçirdiklerini anlatan Deakin, "Koronavirüse rağmen Antalya'daki yarışların devam ediyor olması çok güzel." ifadesini kullandı.



- Ülkelerine memnun döndüler



Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir de organizasyonun ardından çok olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.



Kovid-19 salgınının motosiklet sporunu da olumsuz etkilediğine değinen Özdemir, şunları kaydetti:



"Bu nedenle dünya genelinde motosiklet yarışlarının birçoğu yapılamadı. Böyle bir süreçte uluslararası düzeydeki Sea To Sky Enduro Yarışlarına 11. kez Antalya'nın Kemer ilçesinde başarıyla ev sahipliği yaptık. Bazı sporcuların yarışlara katılımını özel davetle ve ülkelerinden aldıkları özel izinle sağladık. Netice itibarıyla organizasyona katılan sporcular güler yüzle ülkelerine memnun döndü. Bu da bizi çok mutlu etti."