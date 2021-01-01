KOVID-19 testi pozitif çıkan Carlisle, bu gece takımının yanında!

Dallas Mavericks başantrenörü Rick Carlisle'ın KOVID-19 testinin pozitif çıktığı ve dün geceki New York Knicks karşılaşmasında takımın sorumluluğunu yardımcı koçu Jamahl Mosley'nin üstlendiği bildirildi.



Ocak ayından bu yana aşılarını olduğunu belirten Carlisle, geçtiğimiz Cuma günü testinin pozitif çıktığını açıkladı ve ikinci bir testin sonuçlarını beklerken, takımın New York City'de konakladığı otelde kalmasının söylendiği kaydedildi:



"Beklenmedik bir şekilde testim pozitif çıktı. Bunun yanlış bir pozitif sonuç olacağına dair bir şans ve umut var. Kesinlikle beklenmedikti. Hiçbir semptomum yok. Harika hissediyorum. Bu sabah erkenden spor yapmıştım. Ama bu tarz durumlar, hepimizin çabucak karar alması ve harekete geçmesi gereken durumlar."



Mosley ESPN'e verdiği demeçte, Carlisle'ın ekiple birlikte bu geceki Wizards maçı için Washington'a gitmesine izin verildiğini belirtti.



