Kovid-19 testi nerede yapılıyor? Kovid 19 belirtileri nelerdir?

Tüm dünyada etkili olan ve hızla yayılan corona virüsüyle ilgili Türkiye'de başlatılan çalışmalar kapsamında corona testi hızlı tanı imkanı aktik hale getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın çalışması ile kurulan online corona testi ile, corona virüsü belirtileri şüphesi taşıdığını düşenenler, kimlik bilgilerini doldurarak corona virüs testini uygulayabiliyor. 'Corona testi nereden yapılır?' sorusunun cevabını araştıranlar içininternet sitesinin detayları.Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.Yüksek ateş belirtisine karşı vücut sıcaklığını gözlemle. Yeni Koronavirüs taşıdığı doğrulanan çoğu insanda yüksek ateş, yani normal vücut sıcaklığından daha yüksek vücut sıcaklığı olduğu görülmüştür. Ortalama vücut sıcaklığı 37.0 °C'dir ve normal vücut sıcaklığın bundan birazcık daha yüksek ya da düşük olabilir. Terleme, üşüme, kas ağrısı, hâlsizlik ve sıvı kaybı gibi belirtilere sahip olduğunu gözlemlesen bile yüksek ateşin olup olmadığını belirlemenin en doğru yolu termometre kullanmaktır.Yetişkinsen ve vücut sıcaklığın 39 °C'ye veya üzerine ulaştıysa hemen doktorunu ara.En fazla 3 aylık bebeklerde vücut sıcaklığı 38.0 °C veya daha yüksekse, 6 ila 24 aylık çocuklarda da 39 °C veya daha yüksekse çocuk doktorunu ara.2 yaş üzeri çocuklarda, yüksek ateş 3 günden uzun sürerse ya da buna ciddi belirtiler eşlik ederse doktorunu ara.Solunum yolu hastalığı belirtilerine dikkat et. Yeni Koronavirüs'ün en yaygın belirtileri öksürmek ve nefes almada güçlük yaşamaktır. Diğer belirtiler arasında burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve bitkinlik sayılabilir. Ancak bu belirtilerin başka birçok nedeni olabileceği için sırf bunları yaşıyorsun diye panik yapmamak gerekir.- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Ankara Şehir Hastanesi- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Bursa Şehir Hastanesi- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Eskişehir Şehir Hastanesi- Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Isparta Şehir Hastanesi- Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul Fatih Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kayseri Şehir Hastanesi- Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Yozgat Şehir HastanesiKoronavirüs Testi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ücretsiz yapılmaktadır