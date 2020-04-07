Sağlık sigortasının zamanı

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hacı Ali Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü günlerden geçildiğine işaret etti.Dünyanın ve Türkiye'nin maruz kaldığı salgının boyutlarına dikkati çeken Yücel, "Sağlık sigortası poliçelerinde, pandemi ilan edilen hastalıklara ait tedavi masrafları istisna tutulmuştur. Kovid-19 salgını da bu türdendir." diye konuştu.Yücel, bu süreçlerde dayanışmanın büyük önem taşıdığını vurgulayarak şöyle devam etti:"Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden çoğu Kovid-19 ile ilgili teşhis ve tedavileri kapsam içine aldı. Bu açıklamalar, ülke dayanışması için olumlu bir gelişmedir. Söz konusu uygulama, emsal teşkil etmemek üzere jest uygulamasıdır. Sigorta sektörü ülkemizin zor günlerinde üzerine düşeni her zaman yapmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminde ve muhtelif deprem vakalarında her zaman jestlerle ek katkı sağlanmıştır."Yücel, acil durumlar dışında evden çıkılmaması gereken bu dönemde, birçok sigorta şirketinin sağlık danışmanlığı hizmeti verdiğini ifade ederek, böylece sigortalıların evlerinden doktor muayenesi, tanıya yönelik bilgi alma ve yönlendirme konularında canlı, görüntülü veya mesajlaşma şeklinde hizmet alabildiğini dile getirdi.Kovid-19'a maruz kalan ve özel sağlık sigortası bulunan sigortalılar için süreçlere ilişkin bilgi veren Yücel, şunları kaydetti:"Devletin pandemi hastanesi ilan ettiği özel hastanelerde tedavi geçerli olacak. Ayrıca bu hastanenin ilgili sigorta şirketiyle anlaşmalı hastane olması gerekiyor. Özel hastanelerde Kovid-19 tedavisine ilişkin ortaya çıkabilecek fark ücretleri ve tedavi giderleri, poliçelerdeki mevcut şart ve limitler dahilinde ödenecek. Bazı sigorta şirketleri bu tedavilerin, karar alınmadan önceki tedaviler için de geçerli olacağını beyan etti. Dikkat edilmesi gereken nokta ise herhangi bir pandemi hastanesinde tedavi gören sigortalı bu açıklamalardan sonra başka bir hastaneye sevk ister ise Sağlık Bakanlığının talimatları ve belli hastanelerde yığılmayı önlemek için bu tedavi karşılanmayacak. Kovid-19'a yakalandıktan sonra yapılmış sigortalarda bu tedavi kapsam dışıdır. Dolayısıyla bu salgın tehdidi devam ederken sağlıklı vatandaşlarımızın sağlık sigortası yaptırmalarının tam zamanı. Bu salgını yenmek için mutlaka evde kalın, sağlıkla kalın."