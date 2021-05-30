Kovid-19 tedavisi gören Campanharo taburcu edildi

Kovid-19 tedavisi gören Kayserisporlu futbolcu Campanharo taburcu edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kovid-19 tedavisi gören Campanharo taburcu edildi
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30 Mayıs 2021 16:05
Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle Brezilya'da tedavi gören Gustavo Campanharo'nun hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Brezilya'da Kovid-19'a yakalanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gustavo Campanharo'nun hastaneden taburcu edildiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Gustavo'ya tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Campanharo, Kovid-19 nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra bir hafta önce normal servise alınmıştı.


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