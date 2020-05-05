Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 200 bini aştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti
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05 Mayıs 2020 17:02
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 200 bin 296 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (188 bin 68), İspanya (151 bin 633), Almanya (135 bin 100), İtalya (82 bin 879), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 853) oldu.

Türkiye'de iyileşen hasta sayısı 68 bin 166

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bin 166'ya ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 646 bin 304'e ulaşırken, virüs nedeniyle 252 bin 425 kişi hayatını kaybetti.

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