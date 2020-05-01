Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı'na bir ayda 30 binden fazla başvuru

koronavirüs

Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı

"Stresle başa çıkmanın yolları, online ruh sağlığı hizmetine ilişkin eğitim verildi"

"Destek hizmetlerinde telefon ya da video görüşmeleri yaygın kullanılıyor"

Yeni tippandemisi sürecinde Sağlık Bakanlığınca 30 Mart'ta hayata geçirilen ""na bir ayda 30 bini aşkın başvuru oldu.Salgın döneminde bireylerin psikososyal destek hizmetlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanlığınca uygulamaya konulan psikososyal destek hattı, 30 Mart'tan itibaren 81 ilde hizmet vermeye başladı.Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanı Dr. Esra Alataş, AA'ya yaptığı açıklamada, hattın hizmete alınmasının amacını anlattı.Alataş, "Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı, halkın ve sağlık çalışanlarının değişen günlük yaşam alışkanlıkları ile kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, öfke, korku, çaresizlikten kaynaklanan stresin en aza indirebilmesi, kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi gereken bireylere ve ailelerine verilen desteğin sürdürülebilmesi, sosyoekonomik sorunlar yaşayan bireylerin Vefa Destek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), İşkur, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ya da Çocuk İzlem Merkezi'ne doğru yönlendirilmelerinin yapılabilmesi amacıyla kuruldu." bilgisini verdi.Psikososyal danışma hatlarında salgın öncesinde illerinde görev yapan yetişkin ve çocuk ergen psikiyatristleri, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerden oluşan Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet verdiğini anlatan Alataş, şunları kaydetti:"Kovid-19 salgınının neden olduğu ruh sağlığı sorunlarıyla baş edebilmek için mart ayında hizmet vermeye başlayan danışma hattına bugüne kadar 25 bin 769 vatandaş ve 5 bin 450 sağlık çalışanı olmak üzere 31 bin 210 başvuru oldu. Danışmanların yararlanması için hazırlanan Psikososyal Destek Hattı Çalışma Rehber içeriği, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ortak çalışmasının ürünüdür."Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doç. Dr. Akfer Karaoğlan Kahiloğulları da Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan psikososyal destek hatlarını arayan bireylerle yapılacak görüşmelerde izlenecek algoritmalar ve kaynakların, Sağlık Bakanlığı ile ortak hazırlanan çalışma rehberinde olduğunu söyledi.Dünya Sağlık Örgütü Ruh Sağlığı Programı olarak Sağlık Bakanlığı psikososyal destek hatlarında hizmet veren sağlık personelinin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı ile ortak çalışma yürüterek Psikososyal Destek Hattı Çalışma Rehberi'ni oluşturduklarını ifade eden Kahiloğulları, "Rehber, görüşme formları, Kovid-19 salgını sırasında ruhsal sağlığı korumak için genel öneriler, yetişkin, yaşlı, çocuk, sağlık çalışanı ve engelli bireyler ile kurumlara özel hazırlanmış önerileri içeriyor." dedi.Kahiloğulları, şunları kaydetti:"Psikososyal danışma hatlarında çalışacak personelin yetkinliğinin artırılması ve hızlı oryantasyon amacıyla, Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türk Kızılay, Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği (UMKE-DER) iş birliği ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin desteğiyle çevrimiçi olarak illerde psikososyal destek hizmeti veren 418 meslek elemanına koronavirüsten korunma yolları, sağlık çalışanına destek, stresle başa çıkmanın yolları, vaka yönetimi ve online ruh sağlığı hizmetinin nasıl alınacağı konularında eğitimler verildi.Sağlık Bakanlığı 'Ulusal Sağlık Eğitim Sistemi' üzerinden 'Kovid-19 ile Mücadelede Psikososyal Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eğitimi' de danışma hattı personeline ek olarak verilecek. Kovid-19 salgını gibi acil durumlarda ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerinin yürütülmesi halk sağlığı için önem teşkil etmektedir. 'Ruh sağlığı ve psikososyal destek' kavramı Kuruluşlararası Daimi Komite'nin (IASC) Acil Durumlarda MHPSS Kılavuzu çerçevesinde, 'psikososyal iyi olma halini korumayı ya da desteklemeyi veya ruhsal bozuklukları önlemeyi veya tedavi etmeyi amaçlayan her tür iç ve dış desteği' tanımlamak için kullanılmaktadır."Bugüne kadar yaşanan salgın tecrübelerinde yüz yüze görüşmenin mümkün olmadığı ya da uygun olmadığı durumlarda ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerinin yürütülmesinde telefon ya da video görüşmelerinin yaygın kullanıldığının görüldüğünü dile getiren Kahiloğulları, sunulan psikososyal destek hizmetlerinde geçerliliği ve güvenilirliği ispatlanmış anketlerin kullanılması ve görüşme yapılan bireylerin gerekli durumlarda psikiyatriste yönlendirilmesinin, uygulanan yöntemler arasında bulunduğunu söyledi.Kahiloğulları, psikososyal destek hattını arayan bireylerin içinde bulundukları durumun daha iyi anlaşılması amacıyla çeşitli görüşme formları oluşturulduğunu belirterek, formların nasıl uygulanacağının algoritmalarla belirlendiğini ifade etti.Doç. Dr. Kahiloğulları, ayrıca görüşme sırasında paylaşılabilecek önerilerin, yönlendirme yapılması gereken kurumlara ilişkin bilgilerin de çalışma rehberinde yer aldığını söyledi.Psikososyal destek hattındaki danışmanlara "https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/destek-hat-bilgileri" web sayfasından ulaşılabiliyor.