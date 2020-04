Kovid-19, New York'ta 11 Eylül saldırılarından daha fazla can aldı

New York Valisi Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eyalette 11 Eylül saldırılarından daha fazla can aldığını söyledi.New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta son 24 saatte rekor sayıda kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.Yaşamını yitirenlerin sayısının bir günde 779 kişi artarak, 6 bin 268'e yükseldiğini belirten Cuomo, 11 Eylül terör saldırılarında 2 bin 753 kişinin öldüğünü hatırlattı. Cuomo, koronavirüsten ölenleri anmak için New York'ta bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde ise 401 bin 166 kişide Kovid-19'a rastlandı, 12 bin 936 kişi hayatını kaybetti.Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan Doktor Anthony Fauci, ABD'de Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde ülkedeki okulların sonbahar döneminde açılmasını öngördüklerini belirtti.Doktor Fauci, Fox News kanalına açıklamalarda bulunarak, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin önemine vurgu yaptı.Henüz net olmamasına karşın salgının oluşturduğu vaka ve ölüm oranlarının yaz itibariyle yavaşlama eğilimi göstereceğini ifade eden Fauci, "Bu konuda net konuşamayacağımın farkındayım ancak sonbahar döneminde virüsü kontrol altına alacağımızı ve okulların şimdiki gibi kapalı olmayacağını söyleyebilirim." dedi.Bunun virüsün biteceği anlamına gelmediğini ancak halkın virüse karşı bağışıklık sisteminin güçleneceğini belirten Fauci, bu zaman diliminde insanların kamusal alanlara dönmesini sağlayacak aşı ve tıbbi ilaçların da bulunacağını ifade etti.Fauci, "İyimser yanım bana bir dereceye kadar yenilenebileceğimizi söylüyor, ama bu farklı olacak. Bu yüzden ekranlarda her zaman söylediğimiz gibi teşhis, izole etme ve takip işlemlerini sıkı şekilde uygulamamız gerekiyor. Bu virüsün insan üzerindeki etkileri hakkında çalışarak sonbahara kadar yapacağımız antikor testleri ile daha iyi durumda olacağız." değerlendirmesinde bulundu.