Kovid-19 ile savaşın yeni cephesi: Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılacağını duyurmasının ardından 45 günde tamamlanarak hizmete açılan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede önemli rol üstleniyor.



Türkiye, tüm dünyayı birçok alanda etkileyip, 500 binden fazla cana mal olan Kovid-19 ile mücadelesinde bir taraftan hayat kurtarmaya odaklanırken bir yandan da sağlık yatırımlarına ara vermeden devam etti.



Pandeminin ülkede etkisini artırdığı dönemlerde dahi hız kesmeden devam eden çalışmalar sayesinde birçok nitelikli sağlık tesisi hizmete alınarak mücadeleye katkı sağlandı.



Özellikle son yıllarda yapılan dev sağlık yatırımlarıyla sadece ülkedeki değil, yurt dışından da ihtiyaç duyan birçok vatandaşa nitelikli sağlık hizmetinin verildiği Türkiye, başarılı çalışmalar sayesinde bölgenin de parlayan yıldızı olarak adından söz ettirmeyi başardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapımı müjdelenen ve Türkiye'nin iki acil durum hastanesinden biri olarak adeta tarihe geçen Sancaktepe'deki tesis de bu önemli yatırımlardan biri.



Şu an sadece Kovid-19 hastalarına hizmet verilen sağlık üssünün, gelecekte ülkenin en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri olması hedefleniyor.



Dünyaca ünlü Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı şifa merkezinde yaşayacak "Çok amaçlı acil durum hastanesi"nin inşaat çalışmaları 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı.



Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün adının yaşatıldığı hastane, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen törenle hizmete alındı.



Depremde zarar görmeyecek şekilde tek katlı inşa edilen sağlık üssü, salgın başta olmak üzere, her türlü afette hizmet verebilecek.



Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, 125 bin metrekare alana kuruldu, peyzaj ve otopark alanı için de 50 bin metrekare ayrıldı.



Pandemi sonrası dönemde de giderek büyüyen sağlık turizminde etkin rol alması planlanan hastane 75 bin metrekarelik kapalı alanda, gerektiğinde her odası yoğun bakım ünitesine dönüştürülen 1008 yatak kapasitesine sahip.



Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile kentin yoğun bakım yatak sayısına da önemli katkılar sunuldu.







Tam teşekküllü 16 ameliyathaneye sahip hastane ileri tıp teknolojileriyle donatılırken her alanda uzman sağlık personelini de bünyesinde barındırıyor.



Öte yandan havalimanına yakınlığıyla stratejik bir konuma sahip olan merkez, yakınındaki pistler sayesinde şehir dışından ve yurt dışından getirilecek hastaların uçaktan iner inmez sağlık hizmetine kavuşmasına olanak sağlıyor.



Hastane, aynı zamanda diğer acil durum hastaneleriyle Kovid-19'la mücadelede etkin rol alarak normalleşme sürecinin hızlanmasına katkı sunuyor.



Hastanede 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası ile 500 araçlık otopark bulunuyor.



"Merkez, olağanüstü durumlarda bize çok daha yüksek kabiliyet imkanı sunuyor" İl Sağlık Müdürlüğü 2. Bölge Kamu Hastaneleri Başkanı Prof. Dr. Kamil Özdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık tesisin acil durum hastanesi olarak kurgulanmış bir merkez olduğunu aktardı.



Tüm odaları tek yataklı olan, bunun yanında 432 yoğun bakım yatağı bulunan izolasyona uygun hastanenin son derece kritik bir yatırım olduğunu dile getiren Özdil, şunları kaydetti:



"Hastanemizde süreç içerisinde pandemiyle ilişkili tüm hastaları burada toplamak istiyoruz. Diğer hastaneleri de pandemisiz hizmet sunmak için uygun hale getirmek istiyoruz. Aslında bu büyük ölçüde şu anda gerçekleşmekte. Hastane, çok amaçlı olduğu için İstanbul'un Anadolu Yakası'nın kuzey bölgesine hitap ederek hasta yatağı ihtiyacını da karşılamakta. Ayrıca merkez, olağanüstü durumların hepsi için de bize çok daha yüksek kabiliyetler katıyor."



Prof. Dr. Kamil Özdil, günümüzde en önemli konulardan birinin erişim olduğuna dikkati çekerek, hastanenin İstanbul'dan veya Anadolu'dan gelebilecek hastalar için de son derece önemli bir lokasyonda bulunduğunu söyledi.



Hastanenin son teknolojiye sahip birçok cihazla donatıldığını, bunun da hizmet sunumu açısından son derece önemli olduğunu aktaran Özdil, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Kovidli hastaların ya da ilerde öngörülemeyen başka enfeksiyonların getirdiği süreçler esnasında da hastalara her türlü tıbbi hizmeti vermeye uygun olarak kurgulanmış bir hastane içerisindeyiz. Burada hastane izole alanlardan oluştuğu için hizmetleri kesintisiz şekilde verebileceğimizi düşünüyoruz. Pandeminin başladığı dönemde Sayın Bakanımızın öncülüğünde bütün sağlık camiasının hepsi temizlik görevlisinden profesörüne kadar herkes kendi fonksiyonunu en optimum şekilde yürütmeye gayret etti. Çok çabuk refleks göstererek adapte olduk bu sağlık sürecinin yönetimine. Bütün süreçleri çok ivedi şekilde ortaya koyabilmemiz aslında milletimizin de bir başarısı."



"Sağlık altyapımız bunun üstesinden gelebilecek güçteydi" Hastanenin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit de pandemi konusunda ülkenin oldukça başarılı ve etkili bir mücadele verdiğine işaret ederek, "Bence bunun karşılığı destansı bir mücadele. Bu destan zaferle neticelenecekse bu da bir zafer anıtı aslında. Çünkü 45 günde yapılmış, her anlamıyla bir hastanenin verebileceği hizmeti bünyesinde bulunduran, 125 bin metrekarelik bir alanda, 75 bin metrekare kapalı alana haiz ve her türlü donanıma sahip bir hastane kuruldu." diye konuştu.



Doç. Dr. Yiyit, hastanenin pandemiyle mücadelede önemli rol üstlendiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Bu hastane, pandemiye yetecek bir sağlık altyapımızı vardı ama bütün riskler göz önünde bulundurulduğunda hastane kapasitemiz yetmemiş olsaydı bizim için bir emniyet valfi olabilirdi. Ama Allah'a çok şükür ki sağlık altyapımız bunun üstesinden gelebilecek güçteydi. Bunu canlı bir şekilde yaşadık. Şu var ki pandemi henüz bitmedi, hayatımızın bir gerçeği olarak devam ediyor. Bu süreçte bu hastane de diğer hastanelerdeki pandemi hastalarını devralarak onların artık normale dönmesini ve hastalarımızın normal ihtiyaçlarını karşılamasına imkan sunacak. Bu büyük bir işlev olacak. Ama gelecekte de afetler olacaktır mutlaka, deprem gibi çok fazla kişiyi yönetmemiz gereken durumlarda elimizde böyle bir nimetin olması her an için aslında vazgeçilmez bir güç."



Hastanenin, hastaları tek başına izole ortamlarda tedavi edecek şekilde kurgulandığını dile getiren Yiyit, sağlık tesisinin altyapısına ilişkin bilgi verdi.