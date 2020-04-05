Çin'de ortaya çıkan daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü özellikle Avrupa'da yüksek sayıda can kayıplarına neden oldu. İngiltere'de ise ölü sayısının 4 bini aşmasının ardından tehlikeli bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada, virüsü 5G şebekelerinin yaydığı öne sürüldü. Bunun üzerine ülkenin bazı yerlerinde baz istasyonları yakıldı.Başbakan Yardımcısı Michael Gove, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soru üzerine, "Bu sadece saçma değil, aynı zamanda tehlikeli de" dedi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Tıp Direktörü Stephen Powis de virüsü 5G şebekelerinin yaydığı yönündeki iddianın tamamen saçmalık olduğunu belirterek, "Cep telefonu ağları bizler için kesinlikle kritik öneme sahip, özellikle de insanlardan evde kalmalarını istediğimiz bir zamanda" diye konuştu.İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 4 bin 313'ten 4 bin 934'e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu. Son 24 saatte 12 bin 524 test yapılırken, toplam test sayısı da 195 bin 524'e yükseldi. Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.