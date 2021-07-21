Kovid-19'a yakalanan Þilili tekvandocu, Tokyo 2020'den çekildi

Kovid-19'a yakalanan Þilili tekvandocu Fernanda Aguirre, Tokyo 2020'den çekildi.

Kovid-19'a yakalanan Þilili tekvandocu, Tokyo 2020'den çekildi
2020 Tokyo Olimpiyatlarý için Japonya'ya gelen Þilili tekvando sporcusu Fernanda Aguirre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasý sonrasý turnuvadan çekildi.

Kamu yayýncýsý NHK'nýn Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi kaynaklarýna dayandýrdýðý haberine göre, 57 kiloda yarýþacak Þilili tekvandocu Aguirre'nin girdiði Kovid-19 testi pozitif sonuçlandý.

Kyodo ajansýnýn Þili Olimpiyat Komitesine dayandýrdýðý bilgiye göre, pozitif sonuç sonrasý Þilili sporcu, Tokyo Oyunlarýndan çekilme kararý aldý ve karantina noktasýna nakledildi.

Böylelikle Aguirre, Japonya'ya geldikten sonra Tokyo 2020'den resmen ilk çekilen sporcu oldu.

Sporcunun çekilme kararý almasýnda, pozitif sonuç sebebiyle 10 gün karantinaya girme zorunluluðu etkili olduðu belirtildi.

Organizasyon Komitesi, sporcular, resmi yetkililer ve kontratlý iþçiler dahil turnuvaya akredite kiþilerde virüse yakalananlarýn toplam sayýsýnýn 8 artýþla 79'a yükseldiðini açýklamýþtý.

 

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